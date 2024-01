Salen estampillas de las Spice Girls

domingo 07 de enero de 2024 | 6:00hs.

El 30° aniversario de las Spice Girls se festejará con una nueva colección especial de sellos oficiales publicados por el Royal Mail, la empresa de servicio postal del Reino Unido. De esta forma sigue con las colecciones de Iron Maiden, publicadas el año pasado, y de los Rolling Stones en 2022.

La colección internacional está formada por 12 diseños basados en distintas actuaciones de las Spice Girls que marcaron su carrera y también las facetas como solista de las integrantes, entre 1997 y 2012. Las estampillas recuerdan momentos como la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Victoria Beckham en la gira Return of the Spice Girls (2008). “Estamos muy emocionadas”, destacaron las integrantes en un comunicado. “Cuando formamos el grupo no soñamos que 30 años después seríamos el primer grupo femenino al que se le dedicaría una colección completa de sellos, ¡eso es Girl Power!”.