Gauchito Gil: sacerdote acompaña a los fieles

domingo 07 de enero de 2024 | 6:05hs.

A voz en cuello dicen sus fieles que el gauchito es cumplidor. Que don Antonio Gil, santo justiciero y popular, no deja en la estacada. Por eso le dedican en todos los rumbos de la patria y más allá, rezos, ermitas y banderas, llameantes velas coloradas, bebidas, bocinazos.

En agradecimiento a su auxilio y en honor a su memoria cada 8 de enero, día de su muerte acaecida en la década de 1870, miles de promeseros se reúnen en su nombre y sobre todo peregrinan hasta el santuario de Mercedes, Corrientes, en cercanía de donde según señala la tradición cayó ejecutado por la Policía correntina y a corta distancia del cementerio en que le dieron sepultura.

De cuna humilde y criolla, peón rural pobre, leal a sus valores y piadoso, tal lo retratan de generación en generación, el Gauchito Gil crece en figura y devoción con una mística que remite a la fe del pueblo y a una identificación fraterna con su sufrida historia.

Como toda religiosidad popular está atravesada de elementos canónicos y paganos y pervive más allá de su institucionalización y hasta muchas veces reñida con la oficialidad porque es expresión genuina de la cultura no siempre bien apreciada y reconocida.

Festejos y misa

En Misiones serán varios los puntos de festejo del gauchito desde mañana y durante toda la semana. Una celebración destacada se desarrollará en el barrio Gauchito Gil, en el sur posadeño, camino a San Isidro. Allí, mañana a las 10 en casa de María Isabel Román, el sacerdote Gervacio Silva, párroco de Jesús Misericordioso, dará la santa misa en memoria del gaucho Antonio Gil.

De esta manera, la Iglesia Católica se hace presente y acompaña el sentir y la fe de muchos de sus fieles.

Silva publicó en su cuenta de Facebook un extenso escrito acerca del fenómeno de la religiosidad popular y la importancia de que la Iglesia esté junto a la gente en estas expresiones de fe.

Citó el religioso un documento publicado por la Conferencia Episcopal Argentina de 2020 que aborda estas manifestaciones y con respecto a la devoción de la Cruz Gil resalta aspectos importantes centrados en tres temas salientes al nivel de la fe: La apertura a lo trascendente, el recuerdo de los fieles difuntos y la cruz como centro de la fe.

“Estos elementos deben ser cuidados y fortalecidos a través de la presencia cercana de los sacerdotes que por medio de la escucha, la cercanía y la valoración de los aspectos positivos acompañarán las diversas expresiones de fe popular”, subrayó en su posteo.

La cuestión de la aceptación eclesiástica de la devoción al gauchito como a otros santos populares es usualmente materia de controversia.

Silva en diálogo con El Territorio reflexionó: “Mucha gente tiene la ilusión de creer que todo debe ser extremadamente puro o correcto (en la fe) para poder acercarse y si no es así, no hay que acercarse. Y no, todas las expresiones de fe a veces pueden estar un poquito distorsionadas por experiencias propias o aprendidas pero que no son cualitativas, no le quitan la legitimidad a nuestra fe”.

La iniciativa de celebrar la misa en el día del gauchito surge a partir de la necesidad que tiene la Iglesia de acompañar las distintas expresiones de fe de los católicos. “En septiembre de 2020 los obispos argentinos publicaron un documento sobre la piedad popular, la religiosidad popular en forma de figuras como la del gauchito. En ese documento nos piden a los sacerdotes de Argentina que acompañemos la expresión de fe popular tratando de hacer hincapié sobre todo en los valores cristianos que tiene esta piedad, teniendo como centro de nuestra fe la cruz de Jesucristo”, indicó.

En este punto recordó que en la devoción a Antonio Gil la cruz es muy importante. Y luego enumeró otros valores que tienen su raíz en la religión: “El culto a los muertos, la fe en la vida después de la muerte, la reconciliación, el perdón, misericordia y solidaridad. Son valores muy centrales en nuestra fe cristiana y que están muy presentes en la devoción al gauchito”.

Destacó a su vez el alcance de esta fe, “la creencia en el gauchito está en todas las rutas argentinas, no solo en Corrientes o en el Litoral, e incluso trasciende la frontera. Cuando me tocó ir a estudiar a Europa en las vacaciones para poder tener una entrada de dinero para seguir estudiando iba a trabajar a parroquias en España y una vez estando en un pueblito cerca de Murcia, ahí en una cruz antiquísima había una imagen del Gauchito Gil”, contó y continuó: “Es una expresión de religiosidad popular de los católicos propiamente, todos los que creen, los que tienen fe, los que le encomiendan la intercesión del gaucho Gil son católicos y es a esa catolicidad popular de fondo que queremos acompañar”.

Otro festejo popular será en el barrio San Lucas el sábado 13 desde las 21.30, en avenida Pueyrredón y Mosconi 75C. El agasajo tendrá shows como Los Caballeros del Taragüí, Mauri y su grupo y más.



Celebración en la ermita sureña

María Isabel Román, vecina del barrio Gauchito Gil, ubicado detrás de la sede de la VTV de calle Venezuela, se mostró muy contenta por recibir en su casa al padre Gervacio que dará la misa y a las personas que lleguen para recordar al gauchito y compartir la liturgia.

“Es la primera vez que hacemos la misa en casa, tenemos una ermita del gauchito, estamos muy agradecidos, nos hicimos muy devotos porque tengo un hijo que tiene problemas de salud y el año pasado fue difícil, ahora está en tratamiento y vamos a control a Buenos Aires cada unos meses y siempre vamos a misa a la capilla San Agustín del barrio, y ahí conocimos al padre Gerva, que es un pilar para nosotros”.

La casa queda por calle 91 casa 19 entre 174 y 176.