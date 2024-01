Para Martínez, es clave la presencia en calles y áreas rurales

sábado 06 de enero de 2024 | 6:05hs.

Marzo del 2023. Un sargento de la Policía de Misiones ingresó de noche junto a su primo al Instituto Superior de Formación Técnica Profesional del Personal Subalterno de la Policía (Isfotep) de Misiones en Posadas. En el lugar se hizo con 15 fusiles que, se presume, quería vender a grupos criminales brasileños.

Aquel delincuente con uniforme creyó que el robo estaba hecho, pero al salir se topó con un operativo policial para atraparlo. Quiso empuñar su 9 milímetros para resistir, pero los disparos intimidatorios cumplieron el objetivo y se entregó. Fue detenido y años más tarde condenado.

Luego se supo que el policía a quien le había pagado 10.000 pesos para que libere la guardia había sospechado mucho antes de una maniobra turbia y dio aviso al jefe del Isfotep, Sandro Martínez. A su vez, Martínez lo informó a Jefatura y al Juzgado, por lo que cuando se hizo el encuentro para el pago de la coima, estuvo mirando y filmando. Esos documentos luego fueron claves para la instrucción.

Diciembre del 2023. Martínez (47) recibe con sorpresa el llamado más importante de su vida, el del gobernador de Misiones le comunica que será el nuevo jefe de la Policía de Misiones. Él y la fuerza cambiaron desde entonces: ahora los aspirantes se forman en una universidad y el Centro Integral de Operaciones 911, del que también fue director, parece ocupar un lugar central en las políticas de seguridad.

En su oficina de la Jefatura de Posadas el flamante comisario general recibió a El Territorio y proyectó una Policía de Misiones apoyada en cuatro ejes: la seguridad ciudadana, narcotráfico, seguridad vial y policía rural. Pero hacia adentro “una comunicación asertiva y que nuestro personal esté para poder cuidar bien”.

Nacido en San Javier, licenciado en Relaciones Internacionales, profesor universitario y abogado, resulta difícil no relacionar su nueva función con su pasado en el 911, del que fue uno de los artífices. Para eso completó el curso de sistema de comunicaciones encriptadas Motorola Solutions, en Chicago y Miami, Estados Unidos (además hizo capacitaciones de operaciones especiales en Los Ángeles).

“En el 2018 también fui a hacer el curso de 911. Todo lo que tenemos a raíz de estas capacitaciones, con la directiva del Ministerio de Gobierno hoy es una realidad”, valoró.

Y remarcó: “Para mí -el 911- es un lugar de gran importancia, de gran relevancia. La tecnología vino para quedarse, aunque la cámara tiene que estar apoyada por alguien que conteste esa cámara. El policía debe estar en la calle y por eso también una de mis primeras medidas como jefe de Policía fue reducir las tareas administrativas al máximo, algunos al 50 por ciento o más, porque la gente necesita ver al policía en la calle”.

No deja de ir a ese sitio e incluso asegura que hoy es su centro de operaciones, donde el último cambio es la incorporación de un operario dedicado exclusivamente a las estafas virtuales. La intención es que haya cada vez más localidades de la provincia que cuenten con esta tecnología.

Bernardo de Irigoyen

En este sentido, se le consultó sobre Bernardo de Irigoyen, uno de los últimos lugares donde se instalaron -luego del reclamo del entonces intendente- ante la triste seguidilla de asesinatos por encargo. Todos relacionados al contrabando, principalmente de vino.

“La verdad que me preocupa y me ocupa bastante, no son variables endógenas sino variables exógenas, estamos en la Triple Frontera, que es un lugar estudiado en la seguridad mundial. Dentro de esa situación geopolítica estamos relativamente bien y seguros, pero tenemos esa situación de la cultura de la frontera y no queremos que pase”, analizó.

Además, anunció labores complementarias: “Por eso no solamente instalamos las cámaras, que nos van a ayudar un montón, sino que nuestro servicio de investigaciones policiales está trabajando muy fuertemente en esa zona para establecer cuáles son las hipótesis de conflicto y cuáles son las variables que tenemos que trabajar”. También se reunió con las autoridades de Paraguay y Brasil.

Narcotráfico

Al desmenuzar los ejes, el entrevistado volvió a remarcar que quiere que los uniformados estén cerca del vecino y por eso “esas paradas estáticas no van más”.

Respeto al narcotráfico, se mostró orgulloso de las más de seis toneladas de droga incautadas, considerando que esas cantidades van a las grandes urbes y que además hay que concentrarse mucho en las bocas de expendio o narcokioscos “que están lastimando y matando a nuestra gurisada”.

“En Misiones tenemos una población que estadísticamente es muy joven y si nosotros no cuidamos a esos jóvenes, mucho futuro no vamos a tener. Por eso un eje fundamental es trabajar con Drogas Peligrosas”, reflexionó antes de contar que además en los próximos días tiene previstas reuniones con jueces federales.

Sobre la seguridad vial, reveló que en los diferentes operativos que realizan “lamentablemente el alcohol está presente” y por eso le presta especial atención.

“Con valores de dos gramos, de un gramo y medio (de alcohol por litro de sangre) esa persona no sabe dónde está y está manejando un vehículo que es una potencial arma que puede lastimar muy feo”.

“Y como abogado también digo que no solamente lastima y deja una familia sin hijo o con una lesión grave, sino también esa familia no puede ir contra el seguro porque el seguro no le va a cubrir. Entonces tiene que ir contra el patrimonio de esa persona -el infractor- y ahí se genera todo un proceso civil que lleva años para poder resarcir de alguna manera algo que no tiene precio”.

Martínez nació en una chacra cerca de San Javier, donde se crió comiendo caña de azúcar y cosechó tabaco, razón por la cual “mi eje fundamental es la cercanía con el colono y trabajar con la seguridad rural. Sé lo que cuesta que un colono tenga un producto final, jugando con un montón de cuestiones como la sequía o el granizo, para que cuando llegue ese producto final alguien venga y se apodere de esa situación o de un animal que es el único patrimonio que tienen”.

La inseguridad en las chacras tuvo tal vez su punto más alto con el robo de camionetas, sobre todo en la zona Norte, por eso el nuevo jefe de la Policía sabe que está relacionado con el contrabando y narcotráfico.

“Utilizan esas herramientas, como las camionetas, para el contrabando o para delitos mayores que tienen que ver ya con la carga de estupefacientes. Como los camiones no pueden entrar a la orilla del río, utilizan esas camionetas 4x4 para llevar hasta cierta zona y de ahí suben a los camiones que luego terminan en Rosario o Buenos Aires. En eso estamos trabajando en lo que tiene que ver con la seguridad rural y la frontera”, describió.



Policías profesionales

Martínez expresó que se encontró con una fuerza provincial sana y remarcó que a aquellos delincuentes con uniforme, como el sargento que quiso robar las armas, “los queremos presos y fuera de la fuerza”. En ese sentido, valoró la formación de los policías en la Universidad de las Fuerzas de Seguridad Provincia de Misiones (UFSPM).

“Es un sueño que lo trabajamos con mucha gente, porque si hay algo que tiene que acompañar a un policía es la formación y la capacitación continua. Una formación sólida. Y creo que es eso lo que viene a responder hoy la Universidad de las Fuerzas de Seguridad. Hoy salen con el título de licenciado en Seguridad, es un título que tiene una base científica y una base jurídica que nosotros necesitamos”, valoró.

“La sociedad necesita a alguien profesional, no podemos estar improvisando y menos que menos en la seguridad pública, la verdad es que festejo eso desde la Jefatura de la Policía y creo que con el Servicio Penitenciario estamos muy contentos que eso se haya hecho realidad”, cerró.



