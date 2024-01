Pablo Moyano denunciará penalmente a El Presto por pedir que se exhume a su ex esposa

martes 02 de enero de 2024 | 18:13hs.

Una vez más, el youtuber y comunicador El Presto (cuyo verdadero nombre es Eduardo Miguel Prestofilippo) ingresa en el centro de la polémica política por acusaciones realizadas en sus redes sociales. Esta vez fue Pablo Moyano, referente del Sindicato de Camioneros y miembro de la cúpula dirigencial de la Confederación General del Trabajo (CGT), el destino de un nuevo video, lo que llevó al sindicalista a avanzar en una causa judicial en su contra.

En un video publicado el pasado 22 de diciembre, El Presto opinó que "si Pablo Moyano amenaza a la democracia, lo que hay que hacer es muy simple: pedir la exhumación del cuerpo de su mujer fallecida". Posteriormente, cita como argumentos una opinión de Elisa Carrió y que la ex esposa del sindicalista fue atendida en una clínica de Camioneros, aunque sólo solicita que se continúe investigando.



Patricia Villares, ex esposa de Pablo Moyano, falleció en diciembre del 2010 en el Sanatorio 15 de Diciembre II de Avellaneda, a partir de una descompensación producto de una cirugía. La Unidad Funcional de Instrucción número 2 de Avellaneda, a cargo del fiscal Mario Prieto, no presentó pruebas que pongan en duda esa versión.

La denuncia de Pablo Moyano a El Presto

A través de un comunicado de prensa, Pablo Moyano dio a conocer su acusación contra El Presto: "Una vez más la calumnia es utilizada como estrategia política. No sorprende, los sindicalistas del campo popular estamos acostumbrados a ese juego sucio". En ese sentido, considera que el youtuber "ha violentado elementales barreras de la libertad de expresión convirtiendo su actividad en la comisión de reiterados delitos".

Es en ese marco, y a través de su apoderado legal Daniel Llermanos, que Moyano señala que iniciará una causa penal por hostigamiento digital e incitación a la violencia.

"La denuncia judicial requiere que 'El Presto' sea severamente condenado a pena de prisión por sus dichos calumniosos ordenándose asimismo la inmediata baja, bloqueo y desindexación de las publicaciones agraviantes", sostiene.

A su vez, remarca que "existe un antecedente que agravará la situación procesal del imputado toda vez que ya registra condena de la Cámara Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires". Esa referencia tiene que ver con la condena a 30 días de prisión domiciliaria y una perimetral de 200 metros que sufrió en el 2022 Prestofelippo por discriminación y hostigamiento digital ante Fabiola Yáñez, pareja del ex presidente Alberto Fernández.

Quién es El Presto

Eduardo Miguel Prestofelippo, también conocido como El Presto, es un youtuber de 31 años nacido en la ciudad entrerriana de Paraná, donde en edad escolar comenzó con colaboraciones para medios de comunicación locales. Durante su adolescencia se mudó a la Córdoba capital, donde inició su formación en el Colegio Universitario de Periodismo.

En 2014 lanzó su perfil en redes sociales con una perspectiva humorística pero, paulatinamente, su contenido comenzó a intervenir en el debate político donde El Presto tomó posición a favor de figuras del liberalismo (entre ellos Javier Milei, pero también José Luis Espert y Ricardo López Murphy) y en contra del peronismo y la izquierda. Posteriormente en 2017, fundó el medio Data24, cuyo slogan es "Periodismo Libre".

Tras incrementar su popularidad durante la pandemia, en donde se manifestaba en contra de las medidas de aislamiento, recibió sucesivas denuncias por los contenidos en sus videos, entre ellos una de Cristina Fernández de Kirchner, luego de que el youtuber la amenazara: "Vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo".