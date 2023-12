Guaraní y Brown van por la corona

sábado 30 de diciembre de 2023 | 2:00hs.

Guaraní y Brown definirán al nuevo campeón de la Liga Posadeña. A partir de las 19 y en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, la Franja será local frente al Verdirrojo por el cetro del torneo Clausura, con el arbitraje de Gabriel Cortinez.



El penúltimo día del año coronará a un nuevo campeón en el fútbol capitalino y se cerrará así un certamen que fue corto, ya que en el medio hubo elecciones y cambio de presidente en la entidad que maneja el fútbol posadeño.



El conjunto de Villa Sarita ganó la zona A y después goleó en cuartos y semifinales. En cuartos fue 5-0 ante Corpus en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira y el pasado miércoles derrotó en el mismo escenario a El Brete por 4-1.



Luego de la dura eliminación del torneo Regional, en el que ni siquiera avanzó a la segunda fase, conquistar la Liga Posadeña aparece como el último objetivo de una temporada que no fue esperada para la Franja.



Por su parte, Brown se quedó con la zona C, en cuartos de final eliminó a 1° de Mayo por 2-0 y en semis ganaba 4-3 ante Huracán, cuando el encuentro fue suspendido porque los hinchas del Globo agredieron al línea Diego Sánchez.



De esta manera, Guaraní, el equipo más ganador del fútbol capitalino, irá por su estrella 38 en la Liga Posadeña, mientras que Brown buscará su cuarto título a nivel local.



De no haber un ganador durante los 90 minutos, el nuevo campeón del fútbol posadeño se definirá por penales.



Dura sanción para el Globo

El Tribunal de Disciplina de la Liga Posadeña decidió, rápidamente, sancionar a Huracán por los incidentes del pasado en el estadio Salvador Nosiglia de Brown.



Cuando se jugaban 43’ del complemento, el juez de línea Diego Sánchez recibió un piedrazo en la espalda y el árbitro Oscar Gross suspendió el partido, que ganaba el dueño de casa 4-3.



Brown clasificó a la final y Huracán recibió una quita de puntos para el certamen que viene. El Globo arrancará con -9 el campeonato que viene y, además, deberá pagar una multa equivalente a 100 entradas generales, es decir una suma que rondará los 70 mil pesos.