Julio Vaccari renunció tras la eliminación de Defensa y Justicia de la Copa Sudamericana | El Territorio

El entrenador lo anunció en una emotiva despedida en la conferencia de prensa tras el empate con Independiente Medellín por la Sudamericana

miércoles 15 de mayo de 2024 | 11:00hs.

Defensa y Justicia se quedó sin técnico: Julio Vaccari decidió renunciar como entrenador del equipo tras el empate 1-1 con Independiente Medellín, de Colombia, resultado que marginó al club argentino de la Conmebol Sudamericana. En conferencia de prensa junto al Uvita Nicolás Fernández, el mismo técnico anunció la noticia y no pudo evitar derramar alguna lágrima. "No voy a ser más el entrenador de Defensa y Justicia. Punto número 1, agradecerles a Diego (Lemme) y a Christian (Bragarnik) por haberme dado la posibilidad de ser el entrenador de esta institución, y como segundo punto de esto, aparte agradecerles por cómo me dejaron llevarlo a cabo", arrancó muy conmovido.

"Segundo en orden de importancia y tal vez lo más importante que me pasó en este tiempo, agradecerles a estos jugadores, este grupo humano que para mí es tremendamente valioso, capital de la institución que me ha hecho crecer mucho como entrenador pero mucho más aún como persona. Soy un privilegiado. De todos los entrenadores del fútbol argentino, el más privilegiado", valoró.

"DECIRLES QUE NO VOY A SER MÁS EL ENTRENADOR DE DEFENSA Y JUSTICIA...". Así comunicó Vaccari su salida del Halcón, tras empatar ante DIM y quedar eliminado de la #Sudamericana.#SportsCenter pic.twitter.com/F0R4SxVvJq — SportsCenter (@SC_ESPN) May 15, 2024

Después, Defensa y Justicia comunicó la decisión en sus redes sociales y le agradeció "el compromiso y el trabajo realizado a lo largo de este periodo". Vaccari dirigió al equipo del Sur en 90 partidos, con 42 triunfos, 25 empates y 23 derrotas. El punto más alto de su gestión fue alcanzar la final de la Copa Argentina 2023, que el Halcón perdió con Estudiantes de La Plata.