Bajan reservas y turistas buscan opciones ante freno económico en el país

El Moconá sufre no sólo en lo económico, sino también por el clima.

Las nuevas medidas económicas y la incertidumbre ante el escenario que se viene generaron cambios en las costumbres o iniciativas de las familias argentinas. Una de las principales tiene que ver con la forma en la que se viven las fiestas, un poco más austeras que años anteriores. Y esto no sólo tiene que ver con la mesa de la cena en sí, sino también en dónde se pasan las festividades.

En este sentido, el turismo cobra relevancia y es uno de los sectores que está sintiendo la merma. En Misiones se notó con la baja en las reservas y la menor ocupación hotelera que se registra esta semana y de cara al fin de semana de año nuevo, en comparación con la misma época del año pasado.

Importantes destinos como Iguazú, Posadas, zona Centro y Moconá se encuentran con mucho menos flujo de visitantes y advierten que las reservas comenzaron a bajar también para lo que resta de la temporada.

Puntualmente en Puerto Iguazú, cuna de las Cataratas, muchos hoteles de mayor categoría indicaron que para enero y febrero registraron la cancelación de hasta el 90% de las reservas. No obstante, aumentan las consultas en los hoteles de tres estrellas, cabañas y alojamientos alternativos (ver En Iguazú...).

Este notorio impasse no sólo tiene lugar en Misiones. Distintos destinos del resto del país están viviendo algo similar. En los últimos días se viralizó la situación en particular de Mar del Plata, lugar que era muy buscado por turistas para recibir el año nuevo. En este caso, aseveraron que no sólo fue la incertidumbre de los visitantes, también tuvo que ver la especulación de precios que elevó de forma desmedida los valores de alquileres y hoteles, lo que volvió a La Feliz inaccesible para el grueso de la población (ver El estancamiento...).

Zona Centro

La zona Centro de Misiones se viene posicionando como uno de los sectores más buscados para la estadía, principalmente por su naturaleza. Si bien en el balance anual, los emprendimientos catalogaron como positivo el 2023, lo cierto es que en la última parte del año comenzó a bajar la demanda.

El presidente de la Cámara de Turismo Sierras Centrales, Sergio Vallena, explicó a El Territorio que “en relación a la fecha que se viene ante las festividades del fin de año, en lo que respecta a alojamientos de cabañas u hoteles, los socios de la Cámara estamos con una merma importante en comparación a lo que fue el año pasado”.

“Así es que estamos con un promedio de reserva del 60 o 65 por ciento por estos días y se sintió bastante la baja de reserva en relación a otros años. Tenemos entendido que es esto se da en su totalidad por la situación económica y el contexto del país; y eso hace que bajen algunas pretensiones en venir a pasar las fiestas a Misiones como sucedía antes”.

En ese marco, adujo que “por el momento estamos con esa capacidad bastante importante en bajas para lo que viene el fin de semana de año nuevo. Para esta fecha en otros años ya estábamos a un 80, 85 por ciento de reserva y hoy estamos al 60, 65 por ciento, así que estamos complicados en ese sentido”.

Posadas y Moconá

Respecto de la zona de Moconá, la situación es similar, aunque se suma como factor de atribución la cuestión climática. Víctor Motta, director de Turismo municipal, sostuvo: “Llevamos más de 100 días sin Moconá, además de las cuatro inundaciones que tuvimos desde octubre a noviembre. La situación no es favorable con estos antecedentes”.

“Ahora se habilitó el ingreso al Parque Provincial Moconá, pero todavía no tenemos paseos náuticos. Una vez que se estabilice el río Uruguay, todo vuelve a la normalidad. Para enero el Centro de Informes Turísticos realizó un relevamiento entre los alojamientos y para la primera quincena de 2024 tenemos un 25% de reservas y aumentando”, remarcó.

En Posadas, en tanto, también se buscan alternativas para generar mayor flujo. La flamante directora de Turismo, Silvia Gastelaars, aseveró que se coordinan eventos de forma interrelacionada con Cultura en el Jardín Botánico y en el Parque de la Ciudad.

“Durante la semana se llenan porque tienen una infraestructura muy linda. Además el Parque de la Navidad está super arreglado y se puede aprovechar con la familia”, dijo. También así, se potencian los campings y playas de la ciudad (ver páginas 8 y 9).

“Posadas creció mucho y queremos darlo a conocer. El misionero que se acerca a la ciudad por un trámite de salud o personal, como también el local que se queda en enero, puede aprovechar de todos estos espacios para disfrutar”, remarcó la funcionaria.



Nuevo canal de información turística

El Ministerio de Turismo de Misiones informó que cuenta con un nuevo canal de comunicación para compartir información útil sobre los diferentes destinos, servicios, atractivos y actividades de los municipios, de una manera más ágil. Además, indicaron que se difundirán promociones exclusivas para las personas que integran el espacio.

Explicaron que quienes estén interesados tendrán que unirse al canal de difusión de WhatsApp a través del link https://acortar.link/1MisTurWAC y apretar la opción Seguir.

Una vez allí, deberán hacer click en el ícono de la campanita que aparece en el margen superior, a la derecha. A partir de ese momento, no sólo podrán visualizar el contenido compartido recientemente, sino recibir las notificaciones cuando se actualice la información en cuanto a los eventos y productos turísticos de la provincia. Asimismo, aclararon que sigue disponible la página institucional www.misiones.tur.ar con contenido sobre los principales atractivos, noticias, entre otras temáticas, para planificar un viaje de manera organizada.

