El gobierno analiza crear billetes de $20.000 y $50.000

martes 26 de diciembre de 2023 | 13:10hs.

Tras el desembarco del nuevo gobierno y la puesta en marcha del llamado “plan de estabilización”, el Banco Central analiza la posibilidad de la emisión de billetes de mayor denominación para enfrentar la situación. Según trascendió en las últimas horas, el presidente de ese organismo, Santiago Bausili, ya habría deslizado esta decisión a las entidades financieras.

Actualmente, el billete de mayor denominación es el de $2.000, que prácticamente equivale a dos dólares, al tipo de cambio paralelo. Se han avanzado en las especificaciones técnicas y se retomaron actividades que Miguel Ángel Pesce, el predecesor de Bausili, había iniciado en los últimos meses de manera discreta. Pesce había encargado estos cambios debido a las fuertes críticas de los bancos sobre el costo y logística de mantener billetes de tan bajo valor.

Los entendidos en la gestión de billetes afirman que la denominación ideal sería de $20.000 y $50.000. Si se eligen valores de $5.000 o $10.000, dada la duración del proceso de producción, su introducción apenas se notará en circulación.

Aunque pueda parecer elevado, según los expertos, un billete con un valor máximo de $50.000 es la opción más sensata. En la actualidad, este billete equivale a 50 dólares.

Para marzo o junio

De acuerdo con adelantos del Panorama Empresarial del viernes pasado, los nuevos billetes posiblemente entren en circulación en marzo. Sin embargo, el BCRA enfrenta una incertidumbre respecto a la denominación adecuada.

Inicialmente, se consideraron billetes de $5.000 y $10.000, pero dado el continuo incremento inflacionario, ahora se barajan otras opciones: billetes de 20.000 y 50.000 pesos, para mantener el paso con la subida de precios.

“Si sale todo muy bien, podría llegar para junio, cuando se pagan los aguinaldos y la demanda de dinero es más fuerte”, acotaron desde una entidad bancaria ante el rumor de la aparición de nuevos billetes. Si bien desde los bancos urgen por su llegada, entienden que no es sencilla su implementación en el sistema de pagos.

Sin designación

La Casa de la Moneda no cuenta con un presidente designado en la actualidad, ya que su último titular, Ángel Elettore, renunció. El organismo está dirigido por las dos integrantes que conforman su directorio: Cristina Tchintian, en representación del BCRA, y Marina Pecar, en representación del Ministerio de Defensa. Ambas fueron designadas por Miguel Pesce y Jorge Taiana, respectivamente.

La producción de la Casa de la Moneda está enfocada en la fabricación de billetes de $1.000 y $2.000 a la máxima velocidad posible. Se contempla también la opción de importarlos, aunque este proceso es lento y costoso.

Sin embargo, existen deudas pendientes con proveedores internacionales: la Casa de la Moneda adeuda U$S 11,18 millones a su par brasileña, más de 12 millones de euros a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, y casi U$S 7 millones a China Banknote Printing and Minting Corporation para normalizar el suministro de billetes e insumos.

Confirman bonos para importadores

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la emisión de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), destinados a saldar la deuda pendiente con los importadores del país.

Estos bonos se desplegarán en tres series diferentes, ofreciendo alternativas para adecuarse a las distintas necesidades de los importadores.

De acuerdo con el comunicado oficial del Banco Central, se planea ofrecer un conjunto diversificado de instrumentos, reconociendo la dificultad de ofrecer una solución única para todos los importadores en el corto plazo. Los tres instrumentos estarán denominados en dólares y serán pagaderos en la misma moneda.