El sobrino de Jesucristo

Ciego de Ávila es uno de los pueblos de Cuba muy moderno, dinámico, muy bien trazado, de gente virtuosa con tradición de cultura, propenso a las fiestas, dispone de buenos ríos, playas de arenas blancas, muy bellas. Está rodeado de parques, bares, restaurantes, centros de distracción, centros comerciales, e iglesias muy lujosas y bonitas, que las engalanan cuando llegan las Navidades y donde se presentan temas acorde a la época y al momento.

Cierta vez, ya en Navidad nos invitaron a mi esposa y a mí a participar de un culto que se iba a celebrar en vísperas de la conmemoración del Nacimiento del Niño Jesús.

Llegó el día señalado y decidimos llevar con regocijo a nuestro pequeño vástago que rondaba los cuatro añitos aproximadamente para que disfrutara de aquella fiesta tan esperada y muy propia de esa edad infantil.

Alrededor de las 8.30 de la noche entramos a aquel salón enorme, engalanado acorde a esos días tradicionales de la Pascua. Logramos sentarnos pegado al pasillo y cerca de las primeras filas, frente a la plataforma. Poco tiempo transcurrió cuando un pequeño niño muy bien vestido anunció la presencia del Pastor. Inmediatamente apareció un hombre robusto, de aire paternal, y vivaces ojos oscuros, zapatos negros resplandecientes, con un elegante traje y corbata de color crema amarilla que le combinaban con unos espejuelos montados al aire del mismo color de ésta, debajo de su brazo portaba una voluminosa Biblia que la colocó con extrema delicadeza sobre el púlpito y la abrió en las primeras páginas del Evangelio. Aquel hombre después de saludar cordialmente con las buenas noches, dijo: “Bienvenidos a la Casa del Señor”, y con voz alta y gruesa pero dulce, comenzó a contar a través del micrófono de una forma sencilla el Nacimiento y la vida en general del hombre más grande de la Humanidad, Jesús el Hijo de Dios.

Daba unos pasitos hacia el extremo derecho, hasta los mismos límites de la plataforma, retrocedía y entonces lo hacía a la inversa, hacia la izquierda, otras veces hacia delante, constantemente hablando. El público, lo seguía con expectación, de vez en cuando, se oían aplausos y se le dedicaban cálidas sonrisas y volvía la sala a la serenidad, al absoluto silencio.

“Nació el niño Jesús en el camino de Belén, -decía-. Fue visitado por los Reyes Magos. Después perseguido por Herodes con el ánimo de eliminarlo y sus padres lo llevaron a Egipto. Jesús fue un niño normal hasta los 33 años y le ayudaba a su padre José en las labores de la carpintería. A esa edad comenzó Jesús su ministerio. Jesús hacía milagros. Jesús curaba a los leprosos. Jesús sacaba demonios. El Pastor emocionado repetía muy seguido el nombre de Jesús y hacía énfasis, le imprimía más fuerza al nombre cuando lo pronunciaba. En una de esas reafirmaciones, conmocionado lanzó una pregunta al auditorio que calladamente lo escuchaba con toda la atención que el momento requería: “¿Quién era este hombre llamado Jesús?” Una sola voz le devolvió la respuesta y retumbó en aquel recinto, rompiendo con fuerza aquel silencio solemne propio de la ocasión, “JESÚS ES MI TÍO”-aseguraba, meneando alegremente su cabecita y sus bracitos, lleno de inocencia, mi pequeñín. Toda la congregación se quedó estupefacta, unos rieron a carcajadas, otros se taparon la boca para que no se escuchara los sonidos de la risa. Mientras mi esposa y yo nos quedamos sorprendidos pero tranquilos. Miramos a nuestro primogénito seguro de que su inocencia no estaba siendo manchada porque efectivamente un hermano de mi señora respondía a tan sagrado nombre y tamaña confusión debía de ser disimulada no solamente por su edad sino por la esmerada atención que prestaba a aquella importante predicación.

Víctor Manuel Ramos Fernández

1° Mención del Jurado del XI “Concurso Internacional de Cuentos Navideños” de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral. El autor es de Cuba