Iñaki, community manager de Milei, celebró que dieron de baja al proveedor de medialunas de la Rosada

viernes 22 de diciembre de 2023 | 17:13hs.

Iñaki Gutiérrez, community manager de Javier Milei, informó que dieron de baja al proveedor y no habrá más medialunas y tostados en la Casa Rosada. "Una vez más este Gobierno corta con un privilegio y un curro de los políticos", escribió en su cuenta de Twitter. Las respuestas no tardaron en llegar.



En los últimos días, la figura del responsable de redes sociales del gobierno tomó relevancia, tras publicar una imagen que expuso la seguridad informática de la Policía durante el desarrollo del "Protocolo para el mantenimiento del orden público", que se llevó adelante el pasado 20 de diciembre.



Los comentarios al Tweet no tardaron en llegar, muchas de ella en forma de crítica o parodia a lo que publicó en su red social.

Si bien el joven de 22 años participó activamente durante la campaña de Javier Milei, ahora confirmó su puesto en el Gobierno e informó que va a donar su sueldo y va a trabajar "el gobierno de Javier Milei Ad honorem".

La carrera de Gutiérrez en el ámbito político recién empieza, ya que se unió a la Libertad Avanza un año antes de las elecciones presidenciales. Antes había militado para la juventud del PRO y en el sector encabezado por Patricia Bullich.

Según el periodista, que habló tras el posteo de Gutiérrez, la baja se dio por una "sospecha de sobreprecios". "Parece que había curros en todos lados", escribió en sus redes.

Según un informe de Border Periodismo, el gobierno gastó unos $13.397.688 millones en pan y medialunas por medio de una licitación de la Secretaría General, como se desprende de los datos en la página COMPR.AR, el portal de compras públicas de la República Argentina. En total se solicitaron 37.600 unidades entre distintos tipos de pan y medialunas para Casa de Gobierno.