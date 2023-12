Senado: dos senadores se quedaron sin despacho y se instalaron en el pasillo

martes 19 de diciembre de 2023 | 19:25hs.

Los nuevos integrantes del Senado juraron hace más de diez días pero la disposición de despachos aún no terminó de administrarse tras la transición. Lo que lo sufrieron fueron José María Carambia y Natalia Gadano, dos senadores del partido Ser Santa Cruz, autónomos de los partidos nacionales que responden con el gobernador Claudio Vidal, quienes se quedaron sin oficina de trabajo en medio de negociaciones claves del Presidente de la Nación con los mandatarios provinciales.

La extraña situación se dio en medio de la incertidumbre de las distintas carteras del Ejecutivo nacional, cuyas irregularidades en la transición se traslado a la Cámara Alta, presidida por Victoria Villarruel. Sin embargo, ambos senadores se lo tomaron con humor: “Estamos acá en el despacho, en la oficina. Todavía no nos asignaron ninguna, por eso tuvimos que armar una acá improvisada en el pasillo", sostuvo Carambia -ex intendente de la localidad de Las Heras- en un video publicado en sus redes sociales.

"Hay senadores que tienen tres o cuatro despachos y a nosotros lamentablemente todavía no nos asignaron, pero no nos van a sacar las ganas de trabajar”, apuntó el legislador nacional por Santa Cruz, quien en una entrevista en el canal TN señaló que “la senadora María Belén Tapia (NdR: de la UCR) nos dijo que, si queríamos su oficina, teníamos que contratar a su personal. Como no lo hicimos, esa oficina se la entregaron a la senadora por Chubut de Juntos por el Cambio, Elizabeth Terenzi“. Además, indicó que desde la jura, realizada el jueves 7 de diciembre, autoridades del oficialismo nacional le prometieron designarles un despacho.



Senado: cómo quedaron los bloques

Desde el 10 de diciembre, la composición del Senado quedó de la siguiente manera:

Unión por la Patria: 33 senadores

Juntos por el Cambio: 23 senadores (7 PRO, 14 UCR, 2 aliados provinciales).

La Libertad Avanza: 7 senadores.

Frente Renovador de la Concordia: 2 senadores.

Por Santa Cruz: 2 senadores.

Unidad Federal: 3 senadores.

Juntos Somos Río Negro: 1 senadora.

Comunidad Neuquén: 1 senadora.