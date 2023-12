Mitre lo dio vuelta y está a un paso de clasificar

domingo 17 de diciembre de 2023 | 8:00hs.

Los dos mejores equipos misioneros en la fase de grupos del torneo Regional jugaron un partido a la altura de las circunstancias. Borwn y Mitre arrancaron una serie que prometía y que, en su primer capítulo, cumplió.



En el estadio Salvador Nosiglia de Villa Urquiza, el dueño de casa arrancó mejor, pero Mitre no se desesperó. Apeló a lo que sabe, a su juego en equipo y dio vuelta el partido, para golear 4-1 y dejar casi definida la serie de octavos de final de la región Litoral Norte.



Es que a los 5 minutos Mauro Gómez sorprendió a propios y extraños cuando entró al área y fue derribado por el arquero Juan Martín Fernández. El propio goleador se hizo cargo de la pena máxima y la cambió por gol para el 1-0.



Sorpresa, pero no por Brown, sino porque a los 5’ ya uno de los equipos tomó la delantera en una serie que, a priori, iba a ser peleada.



El gol no fue un punto de inflexión. Mitre no se desesperó y el Verdirrojo, más allá de la ventaja, no pudo imponerse en el juego. El calor hizo su parte y todos los jugadores sintieron los más de 40° que hubo en la cancha.



El juego se hizo trabado, con muchas faltas y lejos de los arcos. Rodrigo Aria se encargó de que Leonardo Morales y Miguel Comes no generen fútbol en Mitre y eso a los dueños de casa les dio resultado.



Recién sobre los 31’ y tras el parate para tomar agua, el Auriazul avisó. Un buen centro terminó en la cabeza de Nicolás Portillo. El defensor sacó un gran remate, pero el arquero Germán Mendoza le ahogó el grito de gol.



A los 37’ llegó el empate y desde un lateral. Luciano Esquivel lo habilitó a Morales y el 10 mandó un centro perfecto que encontró a Esteban Klyniauk solo por el fondo del área para el 1-1.



Mitre terminó mejor el primer tiempo y arrancó enchufado el complemento. A los 5’, Mendoza salvó dos veces a Brown, pero sobre los 9’ no pudo.



A Morales le quedó la pelota en el borde del área y, de volea, mandó la pelota al fondo de la red. Lejos de Mendoza, que se estiró, pero nada pudo hacer. Mitre lo dio vuelta y con fútbol empezó a darle forma a la goleada.



Apareció Morales para juntarse con Comes, Klyniauk y Pinti Álvarez. El paraguayo tuvo un par de oportunidades, pero jugó más para el equipo que para él y por eso no convirtió.



El que sí aprovechó las oportunidades fue Alan Almirón. El ex Guaraní recibió un centro de Klyniauk y solo en el medio del área amplió la ventaja sobre los 20’.



Otra vez parate. Brown quiso acomodar las ideas, pero el que facturó fue Mitre. Maximiliano Jolod entró para darle aire a los de Pico Salinas y se escapó por izquierda. Tras un rebote la pelota le quedó a Almirón, quien fusiló a Mendoza y decretó el 4-1.



El Auriazul tuvo chances de aumentar la diferencia, pero no estuvo fino en la última puntada. Brown se vio superado y no pudo contra un Mitre aceitado y que dejó la serie casi definida.



El miércoles a las 17 y en el estadio Tito Cucchiaroni de Rocamora se volverán a ver las caras para la revancha. Brown tendrá que ir por todo y dar el batacazo ante un Mitre que tiene todo para festejar antes de las fiestas de fin de año.