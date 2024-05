Los trabajadores de grúa estarían a favor de la nueva Resolución de la Superintendencia de Seguros | El Territorio

Tras la nueva resolución publicada por la entidad, los gastos de traslado y estadía serán cubiertos por el asegurador únicamente en caso de siniestro por daño, incendio, robo o hurto. Lo que beneficiaría a los gruistas

jueves 02 de mayo de 2024 | 15:55hs.

Un servicio de auxilio mecánico dentro de Posadas cuesta en promedio $30.000.

Tras la resolución publicada la semana pasada de la Superintendencia de Seguros, que establece ciertas circunstancias específicas en las que el conductor de un vehículo podrá solicitar el servicio de grúa y remolque, Daniel Chaulet, gruero en Posadas, apuntó a que "si bien habrá más especificaciones dentro de 90 días es una medida que nos beneficia porque los seguros tardan hasta dos meses en abonar". Actualmente cada empresa o particular que tenga su camión de remolque se maneja con precios promedios y similares, auxiliar un auto dentro de Posadas cuesta $30.000, a Garupá $45.000, y en Candelaria $55.000. Las aseguradoras por su parte pagan $21.000 en 60 días.

En este contexto, el viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial una medida de la Superintendencia de Seguros de la Nación que alcanzará a millones de automovilistas de la Argentina, y por consecuencia también de Misiones. La póliza del seguro ya no cubrirá los servicios de acarreo y auxilio mecánico. La resolución determinó que los gastos de traslado y estadía serán cubiertos por el asegurador únicamente en caso de siniestro por daño, incendio, robo o hurto.

La norma fija un plazo de 90 días para su implementación. Pasado ese plazo, el cambio se aplicará a cada usuario al finalizar el actual contrato de seguro, al momento de renovar (si es que así se decide) la póliza. En las que se realicen en adelante, los servicios de grúa y asistencia mecánica ya no estarán incluidos y deberán resolverse de modo particular o contratando un servicio adicional.

Servicio de grúa

Al respecto, Chaulet, responsable del servicio de auxilio el francés en Posadas, está hace 7 años en el rubro, se refirió a esta situación y detalló la labor que llevan hasta la fecha y que es lo que buscan implementar con esta nueva resolución. "El seguro te va a cubrir solamente cuando es incendio o siniestro grave, es decir, cuando directamente el auto no se mueva", explicó el gruero. Luego, apuntó que si el auto tiene algún desperfecto mecánico porque se apagó por alguna razón, un programa del motor, arranque o batería o similar el seguro dejará de cubrir. No obstante, se puede llamar al auxilio particular como suele pasar cuando no hay rápido accionar de la aseguradora.

"En Posadas, hay varias empresas que prestan servicio de grúa, alrededor de 15. Algunos con más camiones, otros con solo un camión como es mi caso. Mayormente el cliente te contacta por los datos de google, y se comunica para que se le asista", detalló.

Luego, relató que un servicio dentro de Posadas cuesta entre 30.000 pesos para vehículos livianos. El emprendedor manifestó que los costos varían si es una camioneta, o auto más grande, el horario del día, por ejemplo, una grúa de noche, el valor del auxilio se incrementa.

"Lo que buscan implementar es que se pague una cuota mensual para la asistencia, es algo que está pasando en Buenos Aires. El usuario abonará por ejemplo 10.000 pesos por mes con una cobertura de 50 kilómetros". Luego, agregó que "esto beneficia a los trabajadores del auxilio ya que las aseguradoras pagan hasta con dos meses de atraso, y en un contexto de inflación esto impacta negativamente".

Contó que con la aseguradora se hace una factura cada 15 días y ahí se cobra al mes con suerte. "Lo que yo trabajo del 1 de mayo al 15 de mayo, facturo el 16. Y ahí me depositan a mitad de junio o julio por ejemplo". Tras la suba de combustible a partir de ayer, las aseguradoras aumentaron el pago del traslado desde vehículos livianos a más pasados. Actualmente pagan $21.000 (costo que abonan dentro de 60 días).

Manifestó que desde la compañía de seguros le detallaron que "aún no hay novedades sobre empresas de asistencia, por el momento sigue igual. En principio porque la medida sería en 90 días para nuevas capitas y en relación a las ya emitidas, tienen que respetar el contrato vigente hasta fin de vigencia de la póliza".

También, otra fuente consultada coincidió que "esto ayudará a que podamos organizarnos sin estar dependiendo de un pago atrasado, y además beneficia que se puede tener un trato directo con el que necesita el auxilio". Además, agregó que "todo esto es nuevo hay que esperar, en las grandes ciudades se manejan de una manera porque son algunas grandes empresas las que manejan el servicio, acá somos varios y la mayoría con sólo un camión, habría que ver como se da todo luego de que terminen los contratos con las aseguradoras".

Por otro lado, en Buenos Aires hay empresas de auxilio mecánico que desde hace un tiempo ya ofrecen un plan que cubre traslados en grúa por hasta 100 kilómetros (uno al mes o cuatro por año) y tiene un costo de $6.500. Por otro lado, otro plan puede cubrir hasta 300 kilómetros (un traslado por mes) y cuesta $10.500. En tanto, el plan más sofisticado presta asistencia sin límites y cuesta 16.500 pesos. Según detalló un medio nacional, pueden encontrarse otras cotizaciones en el mercado pero la mayoría ronda esos precios. Aparentemente, este tipo de metodología es lo que se busca implementar con las empresas que brindan el servicio de auxilio, sin tener de intermediario a la aseguradora.

Seguros



En este sentido, la mayor modificación es que las compañías de seguro no están obligadas a brindar el servicio de grúa y remolque. Representa un paradigma diferente en el sector. "Antes el asegurado, por cualquier circunstancia, ya sea pinchar una rueda, quedarse sin nafta o porque el vehículo no funcionaba, podía utilizar este servicio. Ahora, se suprime ese adicional y se determina específicamente en qué circunstancias va a darse el servicio de grúa. No se elimina totalmente, sino que se especifican ítems por los cuales se va a utilizar el servicio de grúa o remolque", indicó la presidente de la Asociación Misionera de Productores Asesores de Seguros (Ampas), Miriam Olivera, en diálogo con Radioactiva 100.7.

En esta línea, precisó que el servicio podrá solicitarse en cuatro circunstancias: daño por accidente, incendio, robo o hurto del vehículo. En tanto que, si al conductor se le pincha un neumático o tiene un desperfecto mecánico por el cual queda varado en la ruta, el seguro no deberá asistir obligatoriamente con el servicio de grúa y remolque.

"Este es un proyecto que ya se había presentado por las Cámaras de compañías de seguros. Ellos presentaron la posibilidad de sacarlos como un adicional porque, después de la pandemia, muchos de los servicios de grúa ya no se podían sostener y era un servicio tercerizado por todas las compañías de seguros", comentó la funcionaria. "Es decir, por más que contrates cualquier compañía de seguro, al momento de utilizar la grúa siempre eran los mismos servicios los que daban ese traslado porque no hay compañías de seguro que tengan propiamente un servicio de grúa propio", explicó.

Esta situación generaba muchas tardanzas a la hora de pedir una grúa, por lo que, en el caso de un siniestro vial grave, la persona podía esperar muchas horas a ser atendida por el servicio de grúa debido a que éste podría estar atendiendo un traslado que no se considere tan urgente, como una pinchadura de cubierta. "Las compañías estaban obligadas porque era un adicional de cobertura. Lo que hay que tener en cuenta es que, cuando uno contrata una póliza de seguro, no está contratando un servicio de grúa. Eso nunca fue el principal objeto del contrato dentro de la póliza de seguro", apuntó la presidente de Ampas.

Por último, puso el foco en que el servicio de grúa era limitado, ya que podía pedirse una vez al mes o dos veces por año, dependiendo de la póliza contratada. Los kilometrajes también se diferenciaban según la compañía, lo que era una complicación para los productores de seguros al organizar la cobertura. "Nosotros decíamos que cubra hasta el taller mecánico más cercano del lugar donde estés porque la distancia de la grúa siempre se toma ida y vuelta, o sea que no son 150 kilómetros lineales, sino que son 70. Era un tema muy puntilloso y, por ahí, el asegurado pensaba que la compañía era mala porque una grúa tardaba más de tres, cuatro, o hasta siete horas, incluso más", señaló.

Luego, aconsejó que "es importante también que pueden consultar con sus productores asesores de seguros para ver cómo queda el servicio de grúa en sus pólizas, qué cobertura tienen, o si hay servicios adicionales que se pueden contratar aparte", concluyó.