Inimputables y homicidas afrontan las condenas más extensas en Misiones

martes 12 de diciembre de 2023 | 5:00hs.

En custodia del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) hay un total de 1.723 personas, de las cuales sólo cinco llevan más de 25 años tras las rejas, un porcentaje mínimo considerando que hay decenas de condenados a prisión perpetua.



Pero aquí hay que hacer una salvedad, ya que recién a partir de la reforma del Código Penal del 2004 la pena máxima se elevó a 35 años de cumplimiento efectivo.



Por ello, hasta hace menos de dos décadas la prisión perpetua implicaba 25 años de reclusión, con posibilidad de acceder a la libertad condicional al cumplir 20, siempre y cuando se atienda una serie de requisitos.



Así se explica por qué son apenas 16 los reclusos que están hace 20 o más años alojados en las cárceles de Misiones, de los cuales once son inimputables, es decir que no comprenden la criminalidad de sus actos.



También son inimputables tres de los cinco que acumulan más de 25 años tras las rejas. Los otros dos fueron condenados por homicidio.



En la Unidad de Salud para Inimputables (USI) de Posadas está alojado Ricardo Errubidarte, detenido desde el 27 de diciembre de 1990, por lo que está a días de cumplir 33 años como privado de su libertad.



En las mismas instalaciones se encuentran Silvio Orlando Brítez, preso desde el 6 de diciembre de 1992, y Alfredo Tomás Blaha, recluido desde el 10 de agosto de 1996.



“Muchas veces los inimputables no tienen vínculo familiar ni social para hacer la entrega tutelar. Pero desde la creación de la USI y el trabajo en conjunto con Salud Pública se logró externar a 15 personas, lo que en la cárcel de Loreto era prácticamente imposible”, subrayaron desde el SPP.



El caso Penteado

Además de los tres inimputables nombrados, son dos los condenados que superan los 25 años de reclusión y ambos están alojados en la Unidad Penal Dos de Oberá.



Uno de ellos es Domingo Jesús Penteado, preso desde el 26 de octubre de 1995 por el homicidio de Norma Esther Sequeira, de apenas 16 años, perpetrado ese año en San Vicente. Penteado le concedió una entrevista a El Territorio el año pasado. Foto: archivo

Fue sentenciado a prisión perpetua por el antiguo régimen de 25 años, por lo que en 2010 estaba en condiciones de acceder a salidas transitorias y en 2015 a la libertad condicional, aunque la Justicia nunca autorizó que salga.



Tampoco se puede soslayar un hecho que sin dudas gravita en la decisión del Tribunal a cargo: antes de asesinar a la menor, Penteado mató a su propia madre y sólo purgó siete años y medio y recuperó la libertad.



Por los crímenes que lo preceden lo apodaron “la bestia misionera”, aunque en la cárcel de Oberá es conocido como “el viejo”, ya que es el preso más longevo. Actualmente tiene 67 años.



El año pasado le concedió una entrevista a El Territorio y aseguró que reza por el perdón de sus pecados. “Cómo no voy a estar arrepentido, Dios mío. Y cada día le pido a Dios que me perdone porque estoy arrepentido de todo”, subrayó



Lejos de justificar sus actos, mencionó que el alcohol tuvo una gran incidencia en su proceder, por lo que también destacó que nunca más tomó.



Aseguró que su familia está dispuesta a alojarlo, en caso de que la Justicia autorice las salidas transitorias, en principio.



“Yo cumplí con mi pena y lo único que pido es una oportunidad para demostrar que puedo trabajar y respetar afuera. Prometo caminar bien y no fallar, y le pido a Dios que me den la oportunidad”, insistió.



Triple homicida con salidas

Otro recluso con más de 25 años bajo el régimen del SPP es Pedro Luis Vieira Duarte, detenido desde el 14 de noviembre de 1997, por lo que lleva 26 años tras las rejas.



Fue condenado por uno de los hechos más horrendos en la historia de la provincia: el triple homicidio de María Cecilia Banchero (29) y de sus hijos Julieta (8) y Sebastián Di Liscia (12), en Oberá.



Según determinó el informe forense, los menores fueron apuñalados y degollados, y la madre fue ultimada a martillazos y cuchilladas. Luego los tres cuerpos fueron lanzados a un pozo.



Si bien el primer sospechoso y detenido fue Fernando Zarke, concubino de Banchero y padrastro de sus tres hijos mayores, las pesquisas determinaron que el autor material del hecho fue Vieira Duarte, quien entonces tenía 25 años.



Pero el asesino no actuó solo y contó con un cómplice impensado de apenas 11 años, hijo y hermano de las víctimas. El menor fue declarado inimputable y entregado a familiares de Buenos Aires.



Vieira Duarte fue sentenciado a prisión perpetua bajo el antiguo régimen. En 2018 gozó de algunas salidas transitorias que luego fueron suspendidas por un informe mental adverso.



En 2019 el Tribunal Penal Uno de Oberá rechazó el pedido de libertad condicional.



De todas formas, tras nuevas pericias Vieira Duarte fue reincorporado al periodo de prueba con salidas transitorias de 24 horas, cada 15 días, beneficio que se halla vigente.



Así, cada dos semanas abandona la cárcel y se aloja en casa de una hermana, en Villa Ruff, a pocas cuadras del lugar donde asesinó a sus víctimas.



Neumann: doble perpetua

El último miércoles, al cumplir 20 años y medio de condena por el homicidio del abogado Guillermo Valdez, Jorge Alberto “Mosquito” Ramírez egresó de la Unidad Penal de Loreto beneficiado con la libertad condicional.



De esta forma, de los tres condenados por el brutal crimen, sólo Bertoldo Roberto “Polaco” Neumann continúa tras las rejas, ya que el pasado 3 de marzo la escribana Adriana María Inés García obtuvo la libertad condicional.



Si bien todos fueron condenados a prisión perpetua, como el hecho se registró antes de la reforma del 2004 que elevó la pena a 35 años de cumplimiento efectivo, el trío recibió 25 años de prisión con posibilidad de condicional al cumplir 20.



Pero esto último operó únicamente para García y Ramírez, ya que Neumann acarrea dos condenas a prisión perpetua. Además del homicidio del abogado Valdez, también fue acusado de matar a un sereno del IPS.



Por dichos antecedentes, el recluso alojado en la cárcel de Oberá se halla en período de prueba pero sin salidas transitorias.



Sobre el último pedido de libertad condicional efectuado por la defensa de Neumann, el pasado 7 de julio el Tribunal Penal Dos de Posadas rechazó dicho beneficio y especificó que “el interno deberá intensificar el tratamiento psicoterapéutico”.



El homicidio de Guillermo Valdez se registró en la noche del 19 de junio de 2003, cuando el abogado fue citado a la oficina de su exesposa, la escribana Adriana García, para terminar con el trámite de reparto de bienes y fijar la cuota alimentaria de los hijos.



Valdez fue ultimado de varios disparos. Además, le propinaron puñaladas en tórax y abdomen y lo desfiguraron.



Neumann fue detenido en su casa, dos días después. En su auto hallaron el arma utilizada en el crimen: una pistola calibre 11.25, tipo Colt, con silenciador cilíndrico.



Luego, las pericias determinaron que de esa misma pistola también partieron los tiros que mataron al sereno del IPS, Alfonso Pintos Cardozo, ultimado en febrero de 2003, en un hecho por el que Neumann también fue condenado a prisión perpetua junto a Kevin Iván Escalada, preso desde el 5 de diciembre de 2003.



Para el Tribunal que los juzgó, Neumann y Escalada fueron los autores de los tres disparos con los que ejecutaron a la víctima.



En tanto, Mosquito Ramírez fue absuelto por el beneficio de la duda, aunque lo condenaron a cuatro años de prisión efectiva por el robo de computadoras del IPS.



Respecto a Neumann -privado de su libertad desde el 4 de julio de 2003-, durante los primeros años de condena estuvo alojado en la Unidad Penal VI de Posadas; más tarde fue trasladado a Eldorado, tuvo un breve paso por Loreto y luego recaló en la cárcel de Oberá, donde permanece desde hace 15 años.



Desde el SPP indicaron que “es un preso de excelente conducta” y “cursó estudios a distancia (mecánica dental y abogacía), un aspecto muy valorado en el tratamiento carcelario”.