Milei asume la presidencia del país y se esperan anuncios económicos

domingo 10 de diciembre de 2023 | 2:00hs.

Javier Milei asumirá hoy como presidente de la Nación junto a su compañera de fórmula, la vicepresidenta electa Victoria Villarruel. El ultraderechista, que ganó la presidencia el pasado 19 de noviembre con el 56% de los votos, recibirá el bastón de mando de parte de Alberto Fernández en una ceremonia a realizarse este mediodía en Buenos Aires. Desde ayer se encuentran mandatarios y personalidades de distintas partes del mundo.



Ayer además quedó establecido que serán nueve los ministerios, luego de que confirmó que salud tendrá ese rango y lo ocupará Mario Russo. En su equipo de gobierno sobresalen tres figuras: su hermana Karina, Nicolás Posse, quién será su jefe de gabinete, y Santiago Caputo, que podría ser una suerte de jefe de asesores virtual.



Karina Milei se hará cargo de una secretaría general de una Presidencia en plena transformación: el objetivo, según destacaron es achicar una estructura comprendida por tres subsecretarías y dos organismos descentralizados.



Previo a la asunción

En cuanto a la asunción cuenta con un protocolo preestablecido y detallado, en el que las autoridades salientes darán paso, tanto en el Congreso como en la Casa Rosada, a los dirigentes entrantes que encabezarán los próximos cuatro años de gestión presidencial. Durante su recorrido, el presidente electo visitará el Congreso de la Nación, luego viajará a la Casa Rosada y la Catedral porteña, y finalmente concluirá las ceremonias en el Teatro Colón.



Milei recibió ayer en el Palacio San Martín al rey Felipe VI, a los enviados de Joe Biden, Jennifer Granholm y Juan Sebastián González, y al presidente de Armenia, Vahagn Jachaturián, en el marco de las primeras actividades oficiales de la asunción presidencial que tendrá su punto culminante en la jura ante la Asamblea Legislativa. Fueron encuentros de tipo protocolar que forman parte de toda una serie de ceremonias que culminarán en la investidura del nuevo jefe de Estado.



La primera actividad en el Palacio San Martín fue un encuentro de Milei y la futura canciller Diana Mondino con el presidente de Armenia, Vahagn Jachaturián.



Luego le ofreció una recepción a la comitiva que envió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabezada por Jennifer Granholm, Secretaria del Departamento de Energía, y Juan Sebastián González, un hombre clave para la región del Consejo de Seguridad Nacional. Es un nuevo encuentro con representantes de Washington, después del viaje que hizo la semana pasada a la capital estadounidense, donde se reunió con el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, funcionario clave del gobierno de Biden.



En la reunión con Milei en el Palacio San Martín también estuvieron la futura canciller Mondino, el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Marc Stanley, y el futuro representante diplomático argentino en Washington Gerardo Werthein.



El otro actor clave para las relaciones diplomáticas y el intercambio comercial de Argentina, China, tendrá también su lugar destacado en la agenda de encuentros bilaterales. Pero en este caso será el lunes, cuando Milei se encuentre por la mañana con Wu Weihua, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China.



Una de las bilaterales principales, que recién se producirá hoy, después de la asunción, es una reunión a solas en el despacho presidencial de la Casa Rosada con su par de Ucrania, Volodomir Zelenski, que se espera esté presente hoy Buenos Aires; aunque también había algunas dudas de la llegada por los conflictos bélicos que se vive en el aquel país.



El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó ayer que se abre una "nueva etapa" en la relación con Argentina y afirmó que se puso a "disposición" del mandatario electo Javier Milei, tras mantener un encuentro en horas de la mañana de ayer en el hotel Libertador.

Así quedó el gabinete de Javier Milei

Jefatura de Gabinete de Ministros: Nicolás Posse



Ministerio de Salud: Mario Russo.



Ministerio del Interior: Guillermo Francos.



Ministerio de Infraestructura: Guillermo Ferraro.



Ministerio de Relaciones Exteriores: Diana Mondino.



Ministerio de Justicia: Mariano Cúneo Libarona.



Ministerio de Seguridad: Patricia Bullrich.



Ministerio de Defensa: Luis Petri.



Ministerio de Capital Humano: Sandra Pettovello.



Ministerio de Economía: Luis Caputo.



Secretaría de Comunicación: Belén Stettler.



Secretaría de Energía: Eduardo Rodríguez Chirillo.



Secretaría de Cultura: Leonardo Cifelli.



Secretaría de Educación: Carlos Horacio Torrendell.





Otras designaciones



Secretaría General de Presidencia: Karina Milei.



Presidencia de la Cámara de Diputados: Martín Menem.



Presidencia de la Cámara de Senadores: Francisco Paoltroni.



Portavoz presidencial: Manuel Adorni.



Presidencia del Banco Central: Santiago Bausili.



Procuración del Tesoro de la Nación: Rodolfo Barra.



Presidencia del Banco Nación: Daniel Tillard.



Afip: Florencia Misrahi.



Indec: Marco Lavagna.



Anses: Osvaldo Giordano.



Pami: Esteban Leguizamo.



Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF): Horacio Marín.



Superintendencia de servicios de salud: Enrique Rodríguez.



Embajador argentino en EE.UU.: Gerardo Werthein.

Medidas que podrían darse a conocer en las próximas horas

El presidente electo, Javier Milei, y su ministro de Economía, Luis Caputo, siguieron ayer delineando el plan económico para el país.



Por lo que trascendió, se trata de un fuerte ajuste y un nuevo precio del dólar desde mañana. "Tenemos que comprarnos un casco", expresó Caputo y agregó: "Vamos hacer un plan fiscal brutalmente ortodoxo".



El paquete se lanzará el lunes y su corazón incluye catorce medidas fiscales de inmediata instrumentación y también el nuevo plan cambiario del Banco Central de la República Argentina: una fuerte devaluación.



Recurren a medidas fiscales de inmediata instrumentación, porque no requieren del Parlamento. El contenido se encuentra en un memo que por ahora es hermético. Su texto fue varias veces cambiado y corregido.



Las medidas centrales serían: prohibición al BCRA para emitir y financiar al Tesoro, quita de subsidios a las tarifas en forma gradual pero en un plazo corto: entre enero y abril, no habrá obra pública, salvo la que tenga financiamiento externo; suba del Impuesto País para importaciones, prórroga del Presupuesto 2023 para congelar gasto (no tendría ajuste por inflación), suspensión de aportes no reembolsables a las provincias, congelar beneficios presupuestarios para las empresas privadas, los giros a universidades sólo serán por los montos y valores de 2023, liberación de precios de combustibles y prepagas, salarios públicos adecuados a la nueva pauta presupuestaria congelada.



Además, las empresas públicas se convertirán en sociedades anónimas para facilitar su venta, devaluación y fijación del dólar comercial en alrededor de 600 pesos, pero el tipo de cambio oficial tendría un recargo adicional del 30% del Impuesto País. El billete -si finalmente se aplica el tributo- se ubicaría en alrededor de los 700 a 800 pesos.

