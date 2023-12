Iguazú vibró y brindó tributo a Queen con la presentación de “God Save the Queen”

sábado 09 de diciembre de 2023 | 11:45hs.

City Center Iguazú persiste en su compromiso de ofrecer experiencias espectaculares tanto para los residentes de Iguazú como para los turistas. Este pasado fin de semana estuvo impregnado de alegría y emociones, iniciando el jueves con una noche brasileña, seguida por la vibrante presentación de "God Save The Queen" el viernes, y culminando con el DJ Flavio Bogado, quien hará bailar a casi mil personas hoy.

La fábrica de entretenimiento City Center Iguazú está consolidando su posición en el ámbito de eventos, logrando atraer incluso a los habitantes locales, que suelen mostrar resistencia a este tipo de actividades. Desde la llegada de Los Palmeras a finales de mayo, la atención se ha centrado en este espacio, que hoy en día recibe con entusiasmo las propuestas de City Center Iguazú. Con la mirada puesta en el cierre del año y grandes expectativas para el 2024, la ciudad se prepara para despedir el año con una serie de eventos memorables.

La seguidilla de eventos comenzó el jueves con una cena show brasileña, que no solo homenajeó a los vecinos con música y baile, sino que también presentó sus platos típicos. El viernes, el escenario se transformó en una máquina del tiempo, transportando al público a una época dorada con la banda tributo "God Save The Queen", que sorprendió no solo por su indumentaria, sino por sus voces y su puesta en escena.

La banda "God Save the Queen", también conocida como "Dios Salve a la Reina", ha cautivado a audiencias globales con sus impresionantes actuaciones en vivo desde 1998. Su compromiso excepcional con la esencia musical de Queen se refleja en cada interpretación, destacando éxitos icónicos como "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" y "We Are the Champions".

Es importante señalar que City Center Iguazú también busca destacar a los artistas locales; como telonero de "God Save the Queen", Braian Barrios recibió merecidos aplausos antes de que la banda tributo tomara el escenario.

Giselle Ilkovich, gerente de City Center, expresó: "Fue un fin de semana mágico para todos los que formamos parte de City Center Iguazú y para los residentes de Iguazú. Comenzamos con una cena show brasileña el jueves, continuamos con 'Dios Salve a la Reina' y cerramos con la RetroFest, donde Flavio Bogado nos hizo bailar. Fue un fin de semana donde realmente celebramos a lo grande".

Ilkovich también compartió su entusiasmo por la creciente aceptación del público, subrayando el impulso que han experimentado desde la llegada de Los Palmeras en mayo. "Estamos instalando la cultura de eventos en Iguazú, y vamos a coronar el año con una fiesta circense para despedir el 2023".

Las expectativas ahora se centran en la fiesta de despedida de año "Reveion" con una temática circense. "Es una fiesta de primer nivel, con cuatro espacios intervenidos y un grupo de 14 artistas circenses en escena. Estamos encantados de ofrecer una fiesta de primer nivel", afirmó Ilkovich.

En cuanto al 2024, Ilkovich adelantó: "Tenemos un año muy prometedor por delante. Aunque no queremos revelar todos los detalles, nos esperan desafíos emocionantes para seguir creciendo".