Un cura males que no necesita receta

jueves 07 de diciembre de 2023 | 5:12hs.

En un acto protocolar pero muy emotivo, la Universidad Nacional de Misiones entregó a César Víctor ‘Cacho’ Bernal el título de doctor honoris causa por su destacada labor en la cultura regional.



El arquitecto que definió el método de percusión para los estilos más populares de la música litoraleña, remarcó en la previa el asombro que le causó este reconocimiento (el máximo que ofrece la universidad) y le endilgó la iniciativa a la labor constante que hacen cientos de artistas sin pedir nada a cambio.



“Reconocer a Chaco es reconocer a todos los que luchamos por la identidad de misiones”, remarcó Joselo Schuap detrás de la iniciativa. “Es muy fácil reconocer a músicos de instrumentos melódicos o cantores”, postuló Joselo, “pero escuchar a un percusionista e identificarlo por cómo toca, como pasa con Cacho Bernal, es único” agregó.



Cacho define que la música es su forma de dialogar con el mundo, es un lenguaje natural con el que convivió de pequeño.



En su árbol familiar le anteceden y le suceden artistas, y la distinción de ayer a la noche corona todo este legado sonoro. Estuvo acompañado de su familia en el emotivo acto. Foto: Marcelo Rodríguez

“No tengo precisión en qué momento pasé a ser músico”, arrancó diciendo y recordó cómo los 22 de noviembre eran casi un día patrio en su hogar.



Al destacar que “somos muchos los músicos luchadores” Cacho reconoció que nunca imaginó posible este título. “Esto parece un sueño. Yo soy muy ‘moqueador’ y estoy cuidándome para que no pase eso”, subrayó al explicar la construcción de esa identidad tan marcada que lo define.



Tras la entrega protocolar, un video mostró su arte en escena, el momento de la sorpresa y el saludo de su hijo Mauricio, destacado músico y luthier, que no solamente agradeció la herencia de amor por la música sino que describió el talento que su padre cosechó a partir de una búsqueda ‘genuina y sincera’.



La expertise de Bernal lo llevó a consagrarse como el percusionista de excelencia de la música del Litoral y a tocar con grandes referentes como Ramón Ayala, Raúl Barboza, Vera Tancredo, Teresa Parodi, Lito Nebbia y tantísimos otros.



“Todos ellos me llevaron a valorar una forma en la percusión que se asemeja a nuestra forma de hablar. Lo que intento hoy es encontrar el lenguaje que más nos da vuelta a nosotros aquí en la ciudad y la provincia: las tacuaras, la cascada, el río…” graficó Cacho para finalizar agradeciendo emocionado “este mimo en el corazón”.



Y para dar cuenta de esta huella, talentosos amigos como Milán Cardozo, Enarmonía y otros subieron a escena. “Era un acto protocolar y se terminó transformando en un festival” alegó Schuap entre estruendos del cielo que parecían desafiar a los tambores.

Al escenario subieron varios amigos a compartir la música con él. Foto: Marcelo Rodríguez

Reunión de talentos para celebrar a lo grande, sumarse a la magia de Bernal y dejar una estela musical que perdurará mucho más que la vida.