Willy Wonka prepara sus chocolates en el cine

Roald Dahl publicó Charlie y la fábrica de chocolate en 1964 y desde entonces se convirtió en un clásico de la literatura infanto-juvenil. La historia de este excéntrico chocolatero ha tenido dos grandes versiones cinematográficas hasta ahora: una primera a cargo de Gene Wilder en Un mundo de fantasía, de 1971, y otra interpretada por Johnny Depp en la versión de Tim Burton, de 2005. Ambas, se adaptan de manera bastante fiel la obra original.



Pero esta vez, dirigida y escrita por Paul King (Paddington), Wonka llega a los cines para narrar los años de juventud del famoso chocolatero y cómo conoció a los Oompa Loompa. La adaptación del libro de Roald Dahl está protagonizada por Timothée Chalamet y Hugh Grant.



En esta ocasión, es decir la tercera adaptación, y a diferencia de la novela en la que Willy Wonka es personaje secundario, Paul King decide poner en el centro de la escena a Timothée Chalamet (Wonka) para mostrar muchas más capas de este personaje complejo y fascinante. King se muestra interesado en explorar esas facetas del personaje que están relacionadas con su juventud, en palabras de su director: “Esto sucede 25 años antes y aún se está adentrando en este mundo. Lo que a mí me interesaba es ver cómo se forma esa parte de su carácter. Me interesaba mostrarlo como un personaje de mente abierta, inocente, que llega a esta maravillosa ciudad de artesanos, pasteleros, chocolateros... Piensa que solo tiene que trabajar duro y tener talento y el mundo le dará las gracias con los brazos abiertos, pero descubre que no es así. Esta es una historia de Roald Dahl y el mundo está lleno de gente bastante desagradable”, destaca el cineasta.



Wonka y su reparto de estrellas hacen de su elenco estelar una fábrica de dulces: incluye a Calah Lane, Keegan-Michael Key, Matt Lucas, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman y Hugh Grant, y está protagonizada por el talento versátil de Timothée Chalamet (Dune), que ya fue nominado para un Premio Oscar, tres Bafta, dos Globo de Oro, cuatro SAG y cinco Premios de la Crítica Cinematográfica.



