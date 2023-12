El juez Sebastián Font fue designado para tomar la causa de las elecciones en Boca

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 13:15hs.

El Juez Civil Sebastián Font fue designado este miércoles para hacerse cargo de la causa en la que fueron suspendidas las elecciones de Boca Juniors domingo pasado, según informaron fuentes judiciales. En ese sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones realizó el sorteo público y Sebastián Font, a cargo del Juzgado Civil 36, fue designado juez subrogante que tendrá a cargo el expediente de los socios de Boca.

De todas maneras, Font tiene la potestad de excusarse o bien aceptar tomar la causa para definir el tema de las elecciones en Boca que quedó en manos de la justicia. Boca debía haber llevado adelante sus comicios el domingo pasado en La Bombonera, en elecciones en las que competían dos listas: la del oficialismo encabezada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, y la oposición que proponía a Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

No obstante, una denuncia ante la justicia de la oposición alegando que había más de 13.000 socios activos que no deberían votar por haberse asociado de manera ilegal y en perjuicio de los adherentes, motivó que se suspendan las elecciones. En ese contexto, el caso de Boca lo tomó en principio la jueza Alejandra Débora Abrevaya, quien fue recusada por el oficialismo y además cuestionada por Riquelme, y se designó en segunda instancia a la jueza Adriana Romero, quien por ser socia activa del club se excusó y no aceptó tomar la causa.

Más allá de la reciente designación del juez Sebastián Font, al mismo tiempo la Sala E de la Cámara Civil, integrada por José Benito Fajre, Ricardo Li Rosi y Marisa Sorini, sigue analizando la continuidad o no de Abrevaya al frente del expediente. Abrevaya, quien suspendió las elecciones en Boca programadas para el domingo pasado por una medida cautelar a raíz del mencionado reclamo por parte de la oposición por supuestas irregularidades en el padrón, denunció que recibió amenazas de muerte y se encuentra con custodia policial.