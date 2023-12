Biden dijo que tal vez no buscaría la reelección si Trump no se postulara

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 9:15hs.

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, afirmó este martes que no estaba “seguro” de postularse a la reelección en 2024 si su antecesor, el republicano Donald Trump, no lo hace. “Si Trump no fuera candidato, no estoy seguro de que me presentaría; pero no podemos dejarlo ganar”, dijo Biden, de 81 años, en un acto de donantes del Partido Demócrata cerca de Boston, según la agencia de noticias AFP.

Biden, cuya campaña muestra dificultades para despegar, sostiene que está mejor posicionado para ganarle nuevamente a Trump, a quien ya derrotó en 2020, cuando el republicano buscaba un segundo mandato consecutivo. El actual mandatario, cuya edad inquieta a los votantes, repite con frecuencia que la democracia está en juego en esta nueva competencia electoral y afirma que está seguro de que ganará la candidatura demócrata para los comicios de noviembre de 2024. En tanto, Trump es hasta ahora el gran favorito para ganar las primarias republicanas y postularse otra vez a la Casa Blanca.