Nivel de emergencia: cuatro represas corren riesgo inminente de falla en Río Grande do Sul debido a las lluvias | El Territorio

En total, se monitorean 18 represas en Brasil. Según el gobierno estatal, ya están en marcha medidas para preservar vidas en las zonas más críticas

viernes 03 de mayo de 2024 | 19:26hs.

La situación es de emergencia en al menos cuatro represas en Río Grande do Sul, Brasil, que según el gobierno presentan un riesgo inminente de ruptura debido al gran volumen de lluvia acumulada en los últimos días y que requieren medidas "para que no se pierdan más vidas." Uno de los más críticos es precisamente el de la Central Hidroeléctrica 14 de Julio, entre Cotiporã y Bento Gonçalves, que ya falló parcialmente este jueves y probablemente colapsará por completo.

En total, 18 estaciones son monitoreadas de cerca por organismos como la Secretaría de Medio Ambiente e Infraestructura (Sema), la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) y el Operador Nacional del Sistema (ONS). Fueron enumerados por nivel de peligro.

Represas de nivel de emergencia

Existe un riesgo de ruptura inminente, que requiere medidas para preservar vidas. Según el gobierno estatal, las acciones de respuesta ya están en marcha. Las represas son:

*Represa de la Central Hidroeléctrica 14 de Julio, en Cotiporã y Bento Gonçalves (situación sin cambios desde la ruptura parcial)

*Represa de la Central Hidroeléctrica de Bugres, en Canela

*Represa de Arroio Barracão, en Bento Gonçalves (hubo erosión en la margen derecha; 50 familias están siendo evacuadas)

*Represa Saturnino de Brito, São Martinho da Serra (es necesario evacuar a la población potencialmente afectada)

Represas en nivel de alerta

Cuando, según las autoridades, las anomalías representen un riesgo para la seguridad de la presa, requiriendo medidas para mantener las condiciones de seguridad.

*Represa de la Central Hidroeléctrica Doña Francisca, en Uruguaiana

*Represa de Samuara, en Caxias do Sul

*Represa de Dal Bó, en Caxias do Sul

*Represa de Capané, en Cachoeira do Sul

Represas a nivel de atención

Según el gobierno, cuando las anomalías no comprometen la seguridad de la presa en el corto plazo, pero requieren seguimiento, control o reparación en el tiempo.

*Canastra, en Canela

*Casa de vigilancia, en Erval Seco

*Herval, en Santa María do Herval

*Paso del Infierno, en São Francisco de Paula

*Presa de la Central Hidroeléctrica Jacuí, en Salto do Jacuí

Defensa Civil afirmó que el Estado también monitorea cuidadosamente las represas:

*Santa Lucía, en Putinga;

*São Miguel do Buriti, en Bento Gonçalves;

*Nuevo de la finca de Aldo Malta Dihl, en Glorinha;

*Belo Monte, en Eldorado do Sul.