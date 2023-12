Caso Carmen Rosa: detuvieron a los policías apuntados durante el debate

domingo 03 de diciembre de 2023 | 2:00hs.

La Jefatura de Policía de Misiones puso a disposición de la justicia a José María Bernal, Emilio Broemser y Adrián Borda, los tres efectivos que eran parte de la Brigada de Garupá y que ahora son investigados por la muerte de Mirta Carmen Rosa (47), la mujer que fue hallada sin vida en una cancha del barrio Los Potrillos en febrero del 2013.



En relación al fallecimiento de la mujer, el pasado 23 de agosto se conoció la sentencia del juicio en contra de los expolicías Gabriel Villalba (36) y Luis Albino Rotela (44), los dos primeros acusados que tuvo el caso. Y que llegaban a instancia de debate cusados de abandonar a Rosa la tarde de San Valentín, pero de hace diez años.



En esa oportunidad, el Tribunal Penal Dos condenó a los imputados a penas de 4 y 2 años de prisión, respectivamente. Villalba obtuvo más años por ser autor también de falsedad ideológica.



Cuatro meses después, luego de la requisitoria del Juez de Instrucción Uno de Posadas la Jefatura de Policía ordenó a la Dirección de Asuntos Internos la notificación y detención efectiva del subcomisario y los dos sargentos. Todo esto con la intención de continuar con las respectivas investigaciones para esclarecer la muerte de la mujer, que los magistrados determinaron como una muerte violenta.



La medida fue tomada luego de que se conociera que el oficial y los dos suboficiales, quienes estaban en la causa como testigos, pasarán a ser investigados en el hecho con la apertura de un expediente que se desprendió de la causa principal y que es llevada adelante por el juez Marcelo Cardozo.



En tanto, los tres efectivos fueron notificados de la causa caratulada como “homicidio” y quedaron detenidos bajo la custodia de sus pares. En tanto, en los próximos días se presentarán ante el juez interviniente para prestar declaración indagatoria.



Una nueva investigación

Bernal, Broemser y Borda están en el foco de la causa como sospechosos del asesinato de Rosa, luego de que en distintos testimonios del juicio que resolvió el abandono de la víctima, fueran apuntados como partícipes de lo sucedido.



Esto fue advertido por el fiscal Vladimir Glinka, quien en la jornada de alegatos solicitó que se remita la causa a su origen para investigar a los tres uniformados que pertenecían a la Brigada de Investigaciones en aquel momento por "homicidio calificado criminis causa, tortura e incumplimiento de los deberes públicos y falsedad ideológica".



La nueva hipótesis planteada por Glinka refiere a que una vez que Villalba y Rotela abandonaron a Rosa en cercanías a la cancha del barrio Los Potrillos, la víctima tuvo el "infortunio de cruzarse con la Brigada".



Argumentó entonces que "los de la Brigada estaban en un lugar donde no tenían que estar", asegurando que en ese contexto se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como "ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta".



Glinka además pidió que la investigación que podrá esclarecer la muerte de Carmen Rosa, también aborde los delitos de "apremios y torturas" perpetrados por los tres efectivos en perjuicio de Walter "Chinito" Velázquez, el hombre que en ese momento estaba detenido en la Comisaría Quinta y fue llevado por la Brigada a realizar recorridas por el barrio para "marcar objetos robados".



Testimonio del Chinito

Los ahora imputados en el momento de declarar como testigos trataron de explicar su labor de ese día. Pero dejaron en evidencia muchas contradicciones que luego fueron más esclarecidas con lo dicho por el testigo Chinito Velázquez. Los tres nuevos implicados declararon como testigos en el juicio. Foto: Marcelo Rodríguez

Las declaraciones del último fueron el punto de partida en la que los jueces se apoyaron para saber lo que pudo haber ocurrido con la docente que padecía esquizofrenia.



Velázquez explicó en su testimonio ante el tribunal que en la mañana del 14 de diciembre él fue llevado a la sede policial, donde quedó alojado hasta que llegaron los agentes de la Brigada, quiénes le sacaron de su celda para que colabore en causas de robos.



En ese marco, Velázquez refirió al momento en el cual se cruzaron con los efectivos de la Quinta en una calle angosta, en inmediaciones del Instituto Belén, siendo que minutos después "los de la Brigada detuvieron el auto y me empezaron a pegar", expresó, agregando que pasaron cinco minutos y apareció una mujer -se trataría de Carmen Rosa-, quien les preguntó a los efectivos el motivo por el cuál lo golpeaban.



Continuando con su relato, el testigo recordó que "Borda le dijo 'cállese la boca, señora, váyase de acá. Usted no sabe nada' y se pusieron a discutir con ella".



Chinito acompañó su declaración señalando un mapa que le facilitó el fiscal Glinka y expresó que no pudo ver a la persona que fue a preguntar por qué le pegaban, debido a que Bernal le agarró la cabeza y lo mantuvo dentro del Chevrolet Corsa en el cuál se movilizaban.



Lo que sí pudo contar es que la discusión con la mujer continuó con los efectivos Broemser y Borda bajando del auto.



"Se quedaron a discutir un rato y después no escuché más nada", declaró el testigo en su momento, agregando que "15 minutos después volvieron al auto y no me golpearon más, ni nada y me llevaron a la comisaría".



Por otro lado, el tribunal que fue conformado por Gregorio Busse, César Yaya y Fernando Verón (interviniente por subrogancia), dejó en claro "en los fundamentos expuestos que respecto a Bernal, Broemser y Borda deliberadamente la mención a lo dicho por los mismos ha sido omitida en esta pieza procesal toda vez que como hemos visto, el señor Fiscal del Tribunal, solicitó la remisión de copias certificadas de las actuaciones como de la presente sentencia para ser enviadas a la instrucción, a efectos de que se proceda a continuar la investigación y acusación en relación a los nombrados por la supuesta comisión de diversos delitos inherentes a las circunstancias en que se dio la muerte de la Señora Carmen Mirta Rosa de Zarza".