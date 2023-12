Más de 3.000 chicos estudiaron en la modalidad hospitalaria este año

domingo 03 de diciembre de 2023 | 3:00hs.

La domiciliaria y hospitalaria es una de las ocho modalidades del sistema educativo que hay en la provincia y el país. En su caso, nació para sostener la vinculación con los contenidos para aquellos alumnos que, por cuestiones de salud, deben ausentarse de la escuela a la que frecuentan todos los días. En este sentido, durante el 2023, 3.353 chicos pudieron continuar estudiando mientras transitaban algún cuadro de salud.



Por otra parte, durante todo el período 2022 más de 2.767 misioneros fueron educados, completando una cifra récord hasta el momento. Los estudiantes en este caso son pacientes atravesando una situación de enfermedad que no pueden asistir a su escuela de origen por lo que necesitan un acompañamiento durante los períodos de internación en hospitales o reposo en el hogar.



En diálogo con El Territorio, el coordinador provincial de Educación Domiciliaria y Hospitalaria, Andrés Rehe comentó que en total son diez los espacios educativos dentro de nosocomios de Misiones. "Esta modalidad atiende a los alumnos de todos los niveles educativos y modalidades del sistema educativo provincial. Acompañamos a chicos de nivel inicial, primaria, secundaria e incluso ahora también estamos incorporando algunos alumnos del nivel superior. Esto garantiza la continuidad pedagógica para aquellos alumnos que no pueden continuar con sus estudios con regularidad como el resto de los alumnos por estar pasando por una situación de enfermedad", explicó.



Hospital con más alumnos

A su vez, detalló que en la Escuela Nº 7 del Hospital Barreyro de Posadas se concentra el 50% de los estudiantes que siguen la modalidad. Esto ocurre por la dimensión de la ciudad y que en el centro de salud no solamente se atiende a posadeños sino también todas las derivaciones recibidas de otras localidades.



"En la mayoría de los casos en sala, al pie de cama, las maestras les dan continuidad a sus aprendizajes. Y si luego de estar internados los médicos les dan alta, pero les recomiendan reposo absoluto en domicilio, les corresponde que una maestra se acerque al domicilio".



Entre las escuelas restantes, se encuentra la Nº 56 que funciona en el hospital de Leandro N. Alem, la Escuela Nº 1 en Oberá, la Escuela Nº 2 Eldorado, la Escuela Nº 3 en Puerto Iguazú, la Nº 4 en San Vicente y la Nº 5 en Jardín América. También están habilitadas las escuelas Nº 6 en Apóstoles, la Nº 8 en Comandante Andresito y Nº 9 en Aristóbulo del Valle. Esta última se inauguró este año debido a la demanda de la zona.



"Tenemos servicios domiciliarios en Montecarlo en donde una maestra está trabajando con dos chicos en situación de enfermedad. Este servicio también está en Candelaria y en Campo Viera que venían funcionando a pleno y este martes habilitamos un aula satélite en San Ignacio. Hay maestras del equipo que trabajan con los chicos que están internados y en el tiempo de reposo en el hospital se le da continuidad a los contenidos que están dando en el grado", destacó Rehe.



De esta manera, el alumno vuelve a las escuelas con su nivel educativo igual al de sus compañeros de grado. Según comentó el coordinador de la modalidad, el desafío que tienen a futuro es crear más espacios en las localidades donde no hay escuelas hospitalarias o domiciliarias. "En Montecarlo necesitaríamos el año que viene la creación de una escuela hospitalaria, en Puerto Rico, en Bernardo de Irigoyen, en San Antonio, en San Javier y muchos otros lugares. El pensar en crear escuelas en esas localidades sería a futuro, ya que hay niños que necesitan atención en toda la provincia. Así que nuestro anhelo es que en cada municipio haya o una escuela hospitalaria o un aula satélite de la escuela hospitalaria", expresó.



Trabajo docente

Asimismo, el referente hizo hincapié en el arduo trabajo de los docentes que realizan una tarea extraordinaria, acompañando la trayectoria educativa de niños que están atravesando alguna situación difícil de salud. "El docente está preparado para trabajar en un aula y estos educadores de las escuelas domiciliarias no trabajan en una escuela común, sino que tienen que trabajar dentro de otra institución que no es la habitual de ellos, que es un hospital o es ir a la casa de los chicos".



Precisamente, la labor docente en esta modalidad muchas veces implica dar clases en el patio, debajo de los árboles, a veces les cuesta llegar con sus movilidades debido a caminos terrados y lejanos. Apenas hay un pedido de una familia hacia la escuela por acompañamiento en el hospital o en la casa, rápidamente una maestra se acerca a domicilio a dar clases en estas diez localidades y en estos cuatro lugares donde existe el servicio domiciliario y aula satélite. En ocasiones los docentes dan clases bajo un árbol o en el patio de la casa.

La Escuela Nº 7 que funciona en el hospital pediátrico atiende al 50% de la totalidad de la provincia por la complejidad del hospital y la concentración de niños de toda la provincia. El 75% de toda la modalidad cursa en el hospital y el restante en domicilios particulares.



La primera escuela

La Educación Domiciliaria y Hospitalaria tiene un extenso recorrido histórico. La Escuela Especial Nº 7 Rodolfo de la Vega funciona en el predio del hospital desde 1954 y fue el primer centro educativo con modalidad hospitalaria y junto con el centro que existía en la localidad de Alem, fueron los únicos abocados a esta modalidad por muchos años.



Las actividades actúan como nexo para el regreso de los chicos a la escuela luego de recibir el alta. Las clases se organizan para los niños en internación o con tratamientos médicos ambulatorios.



Desde el Ministerio de Educación comentaron que se trata de una de las modalidades más jóvenes de la provincia, creada junto a la Ley de Educación Nacional en 2006. Fue formalizada a través de una coordinación provincial en el año 2019, año que también se crearon seis instituciones de este tipo.



El objetivo de esta nueva ley responde a hacer efectivo el derecho a la educación, sostener la escolaridad de los niños que han enfermado, invirtiendo el formato de una escuela dispuesta a ir en su búsqueda para resguardar su trayectoria educativa.



De esta manera buscan llegar a contextos situados en instituciones de salud o en los propios domicilios de los alumnos que llevan a cabo su reposo. Antes, abarcaba únicamente el acompañamiento a niños que permanecían internados.

En cifras

75% El 75% de toda la modalidad cursan en el hospital mientras están internados y el restante 25% en domicilios particulares luego de recibir el alta médica.