Dia del mate: beneficios que otorga la infusión nacional

jueves 30 de noviembre de 2023 | 16:41hs.

La licenciada en nutrición Karla Telöcken explicó a El Territorio los beneficios y las recomendaciones para el consumo de mate, una infusión profundamente arraigada en la cultura sudamericana. Telöcken destacó los aspectos nutricionales y los posibles impactos en la salud que esta bebida puede tener cuando se incorpora de manera equilibrada en la rutina diaria.



Cóctel de vitaminas y minerales

El mate, esa infusión que ha tejido sus raíces en la tradición de América del Sur, no sólo es un placer para el paladar, sino también una fuente rica en nutrientes esenciales. Según la licenciada Telöcken, el mate contiene vitaminas B1, B2, C, así como minerales como potasio y magnesio, contribuyendo así a una dieta equilibrada.



Un desayuno con mate

La experta en nutrición recomienda incorporar el mate en la primera comida del día, pero sugiriendo que se acompañe con tostadas con queso untable descremado, frutas frescas y frutos secos. Argumenta que los componentes antioxidantes, como los polifenoles presentes en el mate, pueden ayudar a combatir el estrés oxidativo, protegiendo nuestras células del daño causado por los radicales libres. Además, la cafeína en el mate ofrece un estímulo energético, mejorando la concentración mental.



Moderación es la clave

La licenciada en nutrición aconseja un consumo equilibrado, recomendando alrededor de medio litro por la mañana y otro medio litro por la tarde. Advierte sobre los posibles efectos negativos de exceder un litro diario, como insomnio, problemas gastrointestinales y nerviosismo debido a la cafeína. Subraya la importancia de disfrutar el mate como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, ajustando la ingesta según las necesidades individuales y consultando con profesionales en caso de patologías específicas.



Efectos diuréticos y renales

La entrevistada destacó que algunas investigaciones sugieren que el mate actúa como diurético y moderadamente laxante. Esto puede ayudar a evitar la retención de líquidos, mejorar el funcionamiento renal y favorecer la eliminación de toxinas de manera natural, contribuyendo así a la purificación del cuerpo.



No es un sustituto de comidas

A pesar de sus beneficios, Telöcken enfatiza que el mate por sí solo no debe considerarse un sustituto de comidas principales, ya que no proporciona los macronutrientes necesarios. Subraya la importancia de escuchar al cuerpo, tomar decisiones conscientes y mantener un equilibrio nutricional en nuestras elecciones diarias.

El mate, cuando se consume con moderación y como parte de un enfoque general de bienestar, puede ofrecer no sólo un deleite para el paladar, sino también una serie de beneficios para la salud. La clave, según la licenciada Telöcken, radica en la conciencia de nuestras elecciones diarias y en encontrar el equilibrio adecuado para cada individuo.