La luz natural: un elemento clave para el diseño sostenible

lunes 27 de noviembre de 2023 | 0:00hs.

En el desafiante escenario climático del nordeste argentino, donde las lluvias son abundantes y las temperaturas alcanzan los 40 grados, la integración de la luz natural en el diseño arquitectónico se convierte en un componente estratégico para la creación de hogares sostenibles y resistentes. A través de un enfoque multidisciplinario, arquitectos y profesionales de la iluminación se unen para desarrollar estrategias innovadoras que van más allá de la simple búsqueda de estética.



La luz, ya sea proveniente del sol o de fuentes artificiales, desempeña un papel fundamental en la percepción y experiencia de los espacios habitables. Más allá de su función tradicional de proporcionar visibilidad, la luz natural se convierte en un elemento que influye en la salud física y mental de los ocupantes. Hay posibles alteraciones físicas y psicológicas que pueden surgir cuando la distribución de la luz es inadecuada, como deslumbramiento, estrés visual, agotamiento y cambios en el estado de ánimo.



La planificación de proyectos arquitectónicos en el nordeste argentino debe abordar cuidadosamente las condiciones climáticas específicas de la región. La elección de la ubicación del terreno cobra especial relevancia, considerando factores como la orientación, alturas y proyecciones de sombra de los edificios circundantes, así como las regulaciones urbanas vigentes. La densificación del área y su crecimiento en altura, si no se abordan adecuadamente, pueden afectar negativamente la incidencia de luz natural en las viviendas.



Es necesario ser críticos al evaluar soluciones arquitectónicas provenientes de áreas con climas notoriamente diferentes. La adaptabilidad a las condiciones locales es esencial para evitar desajustes entre el diseño arquitectónico y las necesidades climáticas específicas de la región.



La integralidad del diseño

El diseño arquitectónico no se limita a la disposición de espacios, sino que abarca la selección cuidadosa de elementos como carpinterías, que sirven como sistema combinado para la iluminación, ventilación, oscurecimiento, seguridad y control de plagas. Las decisiones tomadas en esta etapa impactan no solo en la función práctica de las aberturas, sino también en la estética y la interacción del edificio con su entorno.



La consideración de elementos como los Bow Windows, que fueron populares en la década de los 90, y patios interiores demuestra la diversidad de enfoques que pueden ser empleados para maximizar el ingreso de luz natural en la vivienda. Sin embargo, es crucial adaptar estas soluciones a las condiciones climáticas locales para garantizar su eficacia y sostenibilidad.



En la búsqueda de hogares que armonicen con su entorno y promuevan el bienestar de sus habitantes, la luz natural se erige como un aliado indispensable.



La planificación cautelosa, la integración de soluciones adaptadas al clima local y la consulta con profesionales se presentan como prácticas fundamentales. Al reconocer la luz natural como un recurso valioso, se aporta a la sostenibilidad del hogar y también a la calidad de vida de quienes lo habitan. En el nordeste argentino, donde las condiciones climáticas son desafiantes, el diseño arquitectónico se convierte en una expresión de adaptación, resiliencia y armonía con la naturaleza circundante.