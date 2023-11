Supermercadistas desmienten subas de hasta un 40% en productos: “No es la realidad de Misiones”

miércoles 22 de noviembre de 2023 | 14:57hs.

La incertidumbre de qué va a pasar con la económica luego de las elecciones en el cual el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei fue electo como nuevo presidente de los argentinos crece día a día. Si bien hasta el momento no hubo una gran devaluación, los supermercadistas advierten que las litas de precios vienen con un aumento de al menos del 5% en algunos productos, 8% para otros y 12% en otros, siempre dependiendo el rubro. Si bien en principio trascendió que el aumento rondaría el 40%, negaron que sea cierto esa cifra.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el empresario supermercadista Nelson Lukoski dio a conocer como está el sector en cuanto a precios y el stock de mercaderías.

“Esos números del 40% de aumentos en las mercaderías lo están planteando los comerciantes del conurbano bonaerense y Buenos Aires que se proveen de mayoristas, la verdad es que acá en Misiones no está pasando esa situación. A lo mejor los mayoristas en Buenos Aires están remarcando con ese margen, los mayoristas son siempre los que primero pican en punta y hacen ese tipo de operaciones, como así también sabemos qué hace un tiempo que vienen fraccionando la mercadería para vender a la gente”, comenzó diciendo Lukoski.

Al tiempo que agregó, “nuestros proveedores son directamente de fábricas o molinos, de productores que hasta el momento no nos han entregado ningún tipo de información sobre posibles subas. Lo que si tenemos suspendidas por el momento es la entrega de harina, leche y algún otro producto por esta semana, pero se debe a la falta de producción, no por otra cosa. Acá no hubo ninguna devaluación, por lo tanto no tiene que haber incremento de precios como hubo en la primera elección”.

En cuanto a los aumentos, el empresario del sector explicó que el porcentaje es lo habitual de cada mes cuando llegan las listas de precios. “Todas fueron actualizadas a principios de mes, solamente hay dos casos puntuales que pueden incrementarse fuera de esa normalidad, la carne que ya tuvo una suba del 5% la semana pasada y se prevé otro aumento para esta semana, pero que no se sabe de cuánto y lo otro es la yerba mate que debido al nuevo acuerdo de precio podría tener alguna modificación e incrementarse alrededor de un 20%”.

Asimismo propuso que el cliente “no compre” en comercios que aumenta el precio de la mercadería en un 40%.

En cuanto a los productos que tienen mayor demanda y aumentos sobre fin de año, mencionó a los lácteos, las bebidas alcohólicas como cerveza y gaseosas, entre otros productos de temporada.

“En las últimas semanas el aumento en estos productos fue de un 20%, pero acá tenemos que tener en cuenta que solamente los lácteos son productos de la canasta básica”, indicó, pero también advirtió “en algún momento, no sé si dentro de un mes, dos meses o en qué momento habrá una fuerte devaluación y subas de precios”.

Por último explico que si bien no hay escasez de productos, los proveedores de harina y leche han restringido la entrega debido a la poca producción y la incertidumbre económica. “Siempre que hay una devaluación, la harina, la leche y el aceite, por ejemplo son los productos que pican en punta, después se vuelven a acomodar”, cerró.