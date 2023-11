Napoleón ya está en el Imax del Conocimiento

miércoles 22 de noviembre de 2023 | 11:06hs.

Un drama histórico y épico llega este jueves al IMAX del Conocimiento protagonizada por Joaquín Phoenix y dirigida por Ridley Scott, quien ya ha dado sobradas muestras de su experticia en distintos géneros y en filmes como Alien, Gladiador, Blade Runner, entre otros éxitos. Entradas a la venta en parquedelconocimiento.com

La figura histórica de Napoleón Bonaparte presenta, por lo menos, una doble cara: por un lado, como político, centralizó el gobierno, reorganizó la banca, impulsó la educación popular e instituyó el Código Napoleónico, mediante el cual transformó el sistema legal y se convirtió en modelo para muchos otros países. Pero a la vez, su otra cara lo llevó a realizar una serie de guerras sangrientas en toda Europa buscando establecer un imperio que, en su máximo esplendor, se extendió desde la Península Ibérica hasta Moscú, para, finalmente, caer derrotado en 1815 en la famosa batalla de Waterloo, ante una alianza liderada por Gran Bretaña.

Si bien Ridley Scott es un director a quien no le interesa apegarse demasiado a lo histórico, como ya sucedió en Gladiador (2000) - porque, como él mismo mencionó, no le interesa dar lecciones de historia en sus filmes-, toma a este personaje, tan genial como contradictorio, tan sólo para mostrar sus distintos rostros, muchas veces incongruentes entre sí. Y si de rostros se habla, quizás, no exista otro actor capaz de mostrar esto tal como lo hace Joaquín Phoenix. Quien, junto a Vanessa Kirby (Josefina), forman una pareja sin igual.

De esta manera, la cinta de casi tres horas de duración comienza con un Napoleón Bonaparte viviendo los últimos efectos de la Revolución Francesa. Una nación que está en constantes cambios con revueltas políticas, ciudadanos enojados y guillotinas. En este contexto, un pequeño militar y estratega quiere ascender hasta lo más alto a fuerza de cañones e ingenio, aunque esta mezcla lo hará caer con más fuerza.

Totalmente seguro de sí mismo, Napoleón va haciéndose un camino y un nombre hasta acabar conquistando media Europa hasta autoproclamarse Emperador. Sus hazañas bélicas aparecen en todos los libros de historia y son estudiados en todas las escuelas y universidades del planeta, lo que indica que las polémicas por este filme recién comienzan.

