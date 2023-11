Suspendieron por segunda vez el juicio por el crimen de Reinaldo Andrade

miércoles 22 de noviembre de 2023 | 5:00hs.

Por segunda vez en un mes, el debate oral y público que debía comenzar hoy en el edificio del Tribunal Penal de Oberá por el asesinato de Reinaldo Andrade (37), quien fuera víctima de un presunto caso de gatillo fácil en la localidad de El Soberbio en 2019, fue suspendido.

Así como en la primera oportunidad el proceso no inició debido a un repentino cambio de abogados por parte de dos de los cuatro imputados que tiene la causa, ahora la solicitud para la suspensión del proceso fue de parte del defensor oficial y quien representa a Ricardo Augusto Velozo y Fabián Sievers.

Estos dos últimos eran los acompañantes de Andrade en el vehículo en el que viajaban al momento de ser interceptados por los dos principales apuntados en la causa: Matías Lohn y Fabio Boges, exoficial y exsuboficial respectivamente de la Policía de Misiones.

Tanto Velozo como Sievers están imputados por falso testimonio y encubrimiento. Mientras que los exuniformados figuran en el expediente que debía ventilarse en instancia de debate oral por homicidio calificado y agravado por el uso de arma de fuego.

La novedad de la nueva suspensión generó fastidio en la familia de la víctima, quien al igual que el pasado miércoles 25 de octubre tenía todas las expectativas puestas en la declaración de los distintos testigos citados en el debate, como así también las pruebas a incorporar ante el tribunal.

En ese contexto, Pablo Andrade, hermano del fallecido, no ocultó su malestar por la suspensión y en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 contó sus sensaciones.

“Desde el día del hecho hasta ahora es un sentimiento que no se olvida. La familia lo que pide incansablemente es justicia, que esto se aclare. Ya estamos pasando los cuatro años y por ahora se hace imposible determinar las pruebas de quién es culpable y quién no. Que salga de inmediato la fecha de debate”, sostuvo el familiar.

Acto seguido comentó: “En octubre el juicio falló, nos preparamos para la nueva fecha y ahora volvemos a desilusionarnos de nuevo porque no sabemos qué va a pasar”.

Por otro lado, señaló que semanas atrás, tanto él como la viuda de Reinaldo fueron citados al tribunal en donde se les hizo saber una propuesta de la posibilidad de un acuerdo de juicio abreviado que se presentó desde la defensa de Veloso y Sievers. Aunque esta cuestión no prosperó.

“Decepcionado”

Al ser consultado sobre qué piensa del posible encubrimiento y falso testimonio en el que incurrieron los dos hombres que viajaban con Andrade al momento del asesinato, el entrevistado no se guardó nada.

En este punto remarcó: “En un principio confié mucho en esos muchachos, me solidaricé con ellos, porque supuestamente eran amigos con mi hermano, habían pasado todo eso juntos. Pero al pasar el tiempo me decepcionaron porque ellos pasaron de ser testigos a estar detenidos. ¿Por qué no cuentan lo que pasó? Mataron a mi hermano en las narices de ellos dos y dicen que no vieron nada. No son testigos de Andrade sino testigos de Lohn y Boges. Lo que yo te puedo decir es que ellos dicen que no vieron nada al estar a centímetros de mi hermano”.

Por último insistió: “Lo que nosotros queremos es que los cuatro vayan a debate, que cuenten lo que pasó ese día y que cada uno se haga cargo de su participación. Si fue Lohn o Boges el que tiró nosotros no sabemos y los testigos que fueron los únicos que pudieron haber visto dicen que no vieron nada. Todos tenían pólvora en la mano, a los testigos también salió positivo, mi hermano es el único que no le dio positivo. Él no empuñó ningún arma”.

Cabe mencionar que en su momento los abogados de los principales apuntados en el hecho habían solicitado que se los acuse por homicidio en exceso de legítima defensa, carátula mucho menos gravosa que la actual, que contempla una pena de prisión perpetua, aunque esta fue denegada.





Ejecutado en un camino vecinal