Milei comenzó a delinear gabinete mientras se aguarda la transición

martes 21 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

El día después del contundente triunfo de Javier Milei en el balotaje, comenzaron a aparecer los posibles nombres que ocuparán importantes lugares en el gabinete desde el 10 de diciembre. Posibles ministros y referentes de organismos nacionales son los que empiezan a resonar en los pasillos, no sólo de La Libertad Avanza, sino también de otros espacios, como el Pro. Aunque fueron sólo tres los confirmados por el mismo Milei: Anses, Cancillería y ministerio de Justicia.



Asimismo, el equipo de Javier Milei se prepara para arrancar con la transición, para lo cual se esperaba una primera reunión hoy con el actual presidente Alberto Fernández. Sin embargo, en horas de la tarde de ayer, anticiparon que no se definió aún el encuentro.



Milei, por su parte, ratificó en declaraciones radiales algunos de los anuncios que había hecho en campaña, como la eliminación de la ley de alquileres (Ver “Anuncios...”).



En paralelo, y pese a ser un día feriado en Argentina, el movimiento económico también tuvo lugar -incluso en Wall Street, donde las acciones de YPF tuvieron un importante salto -aunque se espera que sea durante la jornada de hoy cuando tenga lugar el mayor impacto de las elecciones. No obstante, los economistas y analistas ya comienzan a vaticinar el rumbo que tomará el país a partir de la asunción de La Libertad Avanza en el gobierno (Ver página 4).



En el plano local, también hubo repercusiones. Desde las cámaras económicas y productivas aguardan expectantes las medidas que puedan llegar a tomarse, instando al diálogo ante todo (Pág. 5 y 6).



En el plano internacional, en tanto, funcionarios y exmandatarios de distintos países ya tomaron contacto con el presidente electo e incluso fueron invitados a la asunción de autoridades (Pág. 7).



Mientras tanto, Argentina se prepara para vivir las próximas tres semanas de transición de poderes a la espera de que sea de forma pacífica y tranquila.



Posible gabinete

El economista libertario dio a conocer ayer en Radio Mitre algunos de los integrantes que conformarán el gabinete de gobierno.



Respecto al ministro de Economía, dijo que aún no lo anunciará ya que el actual oficialismo lo va a “torpedear” antes de asumir.



“Mi intención es consensuar con el Ministro de Justicia, que será Mariano Cúneo Libarona”, expresó, dando a conocer así a quien estaría al frente de ese sector.



En paralelo, hizo otra confirmación: la de Carolina Píparo al frente de la Anses. “Píparo será directora de Anses y estará acompañada por un profesional colega, Juan Manuel Verón, que trabajó en una reforma del sistema previsional en México”, manifestó.



También así, se mencionó a la economista Diana Mondino como quien ocupará el cargo en Cancillería.



Aunque hay rumores del resto de las personas que compondrán el gabinete de Milei, Cúneo Libarona, Píparo y Mondino son los únicos confirmados hasta el momento.



No obstante, se manejan algunos nombres en lo extraoficial, como el del jefe de Gabinete, que sería el empresario Nicolás Posse; Guillermo Francos, que ocuparía el lugar de ministro del Interior; y Sandra Pettovello que estaría a cargo del área social –que se denominará Ministerio de Capital Humano - que incluiría Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social. No obstante, solamente son especulaciones, pues a través de un comunicado especificaron desde el equipo de Milei que “no habrá ningún anuncio de nombramientos respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la asunción”.



Más allá de esto, el libertario se mostró abierto a incluir dirigentes de otras fuerzas políticas en su gobierno. En ese sentido, alagó públicamente a varios políticos de Juntos por el Cambio, como fue el caso de Javier Iguacel, Guillermo Dietrich, Cristian Ritondo y Miguel Pichetto.



Asimismo, elogió a Florencio Randazzo, quien fue ministro de Transporte en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y era el candidato a vicepresidente en la fórmula de Juan Schiaretti en las elecciones generales de este año.



“Vamos a sorprender con el equipo que estamos armando. Estamos integrando a especialistas de diversos espacios pero con la convicción de cambiar a la Argentina hacia las ideas de la libertad”, remarcó Milei respecto al próximo gabinete.



Al tiempo que añadió: “Los más talentosos van a estar dentro, no importa de dónde vengan. Lo que importa es resolver los problemas de los argentinos, no hacer testeo de liberalismo en sangre”.



Sin reuniones previstas

Pese a que desde tempranas horas de ayer se manejó la hipótesis de que el proceso de transición arrancaría hoy, con una reunión entre Milei y el actual presidente Alberto Fernández, finalmente se confirmó por la tarde que tal encuentro aún no está definido.



Así, el presidente electo, afirmó que “no hay ninguna reunión prevista” con el jefe de Estado y ratificó “el deseo de trabajar en defensa de la democracia y el comercio libre con todos los países del mundo”.



En un comunicado difundido en la red social X, a través de la cuenta Oficina del Presidente Javier Milei, se indicó que hasta el momento “no hay ninguna reunión prevista entre el Presidente Alberto Fernández y el Presidente Electo Javier Milei”.



El documento publicado afirmó que “desde horas tempranas de la mañana” Milei mantuvo conversaciones telefónicas con “dignatarios extranjeros que se comunicaron con el fin de expresarle su apoyo”.



En ese sentido, el presidente electo “ratificó el deseo de trabajar en defensa de la democracia y el comercio libre con todos los países del mundo”.



“Hasta el 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos”, manifestaron desde el espacio de Milei.



Por su parte, Sergio Massa se reunió ayer con su equipo económico y posteriormente puso a disposición del presidente Alberto Fernández el grupo de transición de economía que estará a cargo de Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcur, Raúl Rigo y Miguel Pesce por el BCRA. También participaron de la reunión de trabajo en San Fernando: Leonardo Madcur, Marco Lavagna, Flavia Royon, Matías Tombolini, Lisandro Cleri, Germán Cervantes y Guillermo Michel y Eduardo Setti. Así, Massa ratificó que seguirá al frente del Ministerio de Economía.



El economista libertario resultó ganador del balotaje este domingo contra el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, con el 55,69% de los votos.

Las primeras definiciones económicas del presidente electo

Javier Milei dio sus primeras definiciones como presidente electo. Anticipó que privatizará la TV Pública, Radio Nacional y Télam, mientras que rediseñará organismos como la Afip y Anses. Adelantó que su equipo piensa en una transición en la “cuestión energética” en la que tanto YPF como Enarsa tendrán roles específicos: “Mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera beneficiosa para los argentinos”, dijo.



Respecto a la Afip, habló de una reforma fiscal “para que el sistema sea simplificado y no sea la tortura que es hoy”. “Tenemos que apuntar a un acuerdo con las provincias para llevar una estructura amigable que no supere los 10 impuestos, piense que hay 160 que solamente recaudan medio punto del PBI”, repasó.



En Anses, dijo que primero buscará “recomponer la base de generación de ingresos de donde salen los fondos” para financiar las jubilaciones. Aseguró que no cambiará por ahora el sistema de jubilaciones públicas por uno similar a las AFJP ya que los “desequilibrios” actuales no lo permiten: “Hay que preservar los derechos adquiridos”, afirmó.



Respecto al frente de deuda, la emisión monetaria, el dólar y el escenario financiero, aseguró: “Si vos cortás hoy con la emisión monetaria, tarda entre 18 y 24 meses para llevarla a los niveles más bajos internacionales”. En tanto, señaló que para bajar las retenciones del campo primero habrá que reabrir el mercado de cambios y, a su vez, es necesario arreglar el “balance” del Banco Central. Además, sostuvo que antes de arreglar el problema del cepo, primero hay que arreglar el problema de las Leliqs.