En Iguazú 1.496 personas justificaron que no votaron

domingo 19 de noviembre de 2023 | 22:50hs.

Turistas argentinos fueron a la comisaría en busca de la constancia del no voto.

El fin de semana largo en Iguazú fue atípico debido a la celebración de los últimos comicios del año que definió el nuevo representante del pueblo argentino. Si bien existía cierta expectativa de que el feriado se pase al próximo fin de semana, esto no sucedió y los turistas argentinos que ya habían programado su visita la concretaron, es por ello que durante toda la jornada de ayer concurrieron a las diferentes comisarias para justificar el No Voto.



El destino Iguazú contó con una ocupación hotelera del 70%, si bien se registra un buen porcentaje de turistas extranjeros, muchos son argentinos y debieron justificar la no emisión del voto por estar alejados por 500 kilómetros de sus domicilios. Según la división Prensa de la URV, 1.496 personas emitieron la constancia en las diferentes comisarias de la localidad. El numero es levemente menor al registrado el pasado 22 de octubre cuando fueron 1.786 personas.



En lo que respecta al turismo, a Cataratas ingresaron 3.954 personas de los cuales 1.647 eran argentinos, numero menor a la cantidad de constancias emitidas



Los comicios comenzaron a las 8, sin inconvenientes al momento de la apertura de las escuelas, aunque se realizaron algunas denuncias que fueron solucionados rápidamente. Eran 19 los establecimientos afectados para sufragar, 43.993 electores estaban habilitados divididos en dos zonas. Hubo quejas de faltantes de boletas que fueron subsanadas por lo fiscales. La Jueza de Paz de Iguazú Norma Vilchez de Fioranelli confirmó que votó el 76% del padrón.