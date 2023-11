Elisa y María Paula, ejemplos en las elecciones en Jardín América

domingo 19 de noviembre de 2023 | 19:32hs.

Una jornada electoral normal en la ciudad de Jardín América, las personas habilitadas para votar llegaron a sus respectivas mesas para elegir al nuevo presidente del país. Sumado al deber cívico, hay historias de gente que llegó a emitir su voto a pesar de las dificultades o la avanzada edad.

Este es el caso de dos mujeres radicadas en la ciudad de las diagonales María Paula Aranda (79) y Elisa Arves (66), ambas se hicieron presentes en la Escuela Superior de Comercio N°2 y valoraron el deber de cada ciudadano habilitado para sufragar. María Paula, acompañada por su hija se dirigió al establecimiento educativo, a paso lento pero contenta de poder decir presente, tras emitir su voto, dialogó con El Territorio.

"Estoy muy feliz, siempre estuve en cada elección, tengo todavía los comprobantes antiguos apilados en mi casa y voy a volver hasta que tenga fuerzas", dijo.

Por otra parte, Elisa Arves llegó acompañada por su hija y una hermana, con bastón para movilizarse, llegó en remis al predio educativo. "Tengo artritis y eso me dificulta caminar, además no me sale tanto la voz debido a la tiroides, venir a pie en estas condiciones no puedo por eso debí pagar el taxi", comentó. Además, expresó que se sintió un tanto desilusionada, ya que no le cedieron el lugar en la fila debido a su patología y debió esperar su turno, por eso pidió a la sociedad un poco más de empatía en esas ocasiones.

Las elecciones en la ciudad de las diagonales se realizaron con normalidad, con aproximadamente el 75% de la presencia en las urnas, los jardinenses se hicieron presentes en el balotaje para elegir al nuevo presidente de la nación.