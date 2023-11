Ataques israelíes a campo de refugiados en Gaza dejaron más de 80 muertos

domingo 19 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

Más de 80 personas murieron en dos ataques de Israel contra un campo de refugiados en el norte de la Franja de Gaza, incluyendo uno sobre una escuela de la ONU, denunció ayer el Ministerio de Salud controlado por el movimiento islamista palestino Hamás,

El primer ataque ocurrió “al amanecer, en la escuela Al Fakhura”, dijo a la agencia de noticias AFP un funcionario de la cartera, mientras que el organismo de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa), a cargo de la escuela, aún no confirmó la información.Tampoco hubo comentarios por el momento de las fuerzas o el gobierno israelí.

Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran cuerpos, algunos cubiertos de sangre, otros de polvo, en los pisos del edificio, donde se habían instalado colchones debajo de los pupitres escolares.

Otro bombardeo contra un edificio del mismo campo dejó 32 muertos de la misma familia, 19 de ellos niños, dijo la misma fuente del Ministerio de Salud.

“Hay cadáveres por todas partes y los equipos médicos intentan evacuar a los heridos”, declaró Tareq Abou Azzoum, corresponsal de la cadena qatarí Al Jazeera desde Gaza.

La población de Gaza se traslada con lo que puede hacia la frontera sur.

De acuerdo a fuentes médicas citadas por la agencia de noticias palestina Wafa, decenas de muertos y heridos por este ataque, en su mayoría niños y mujeres, fueron trasladados al Hospital Indonesio de Gaza.

La instalación está ubicada en el campo de refugiados de Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, que ya fue atacada a principios de noviembre, cuando el gobierno de Hamás anunció más de 200 muertos y cientos de heridos en bombardeos israelíes repartidos en tres días.

Se trata del campo más grande del enclave, donde más del 80% de los habitantes son refugiados o descendientes de refugiados que abandonaron sus hogares en 1948 con la creación del Estado de Israel.

En Jabaliya, la agencia Unrwa administra 26 escuelas y dos centros de salud.

El 7 de octubre, Hamás realizó una incursión en el sur de Israel en la que mató a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, en tanto que otras 240 fueron secuestradas, incluyendo una veintena de argentinos.

Unos 12.000 palestinos, incluidos 5.000 niños, murieron desde entonces en Gaza en incesantes bombardeos del Ejército israelí, según el balance dado a conocer por el gobierno de la Franja de Gaza a cargo de Hamás.

Evacuación al Sur

La mayor parte de las más de 2.000 personas que se encontraban en el hospital más grande de la Franja de Gaza abandonaron ayer las instalaciones, aunque Israel negó haber dado una orden de evacuación, como denunció el movimiento islamista palestino Hamás, que acusó además al Ejército israelí por el ataque al campo de refugiados.

El director general del Ministerio de Salud gazatí controlado por Hamas, Munir al Bursh, afirmó en declaraciones a la cadena Al Jazeera que Israel llamó a evacuar el Hospital Al Shifa, donde aún quedan cinco médicos supervisando el proceso de desalojo de los heridos.

La evacuación se produjo tras una orden lanzada por las fuerzas israelíes, que llevan a cabo por cuarto día consecutivo una operación militar en el hospital y que exigieron temprano por altavoz abandonar el lugar “en una hora”, de acuerdo a lo consignado por un periodista de la agencia de noticias AFP en el lugar.

Sin embargo, las fuerzas israelíes emitieron poco después un comunicado en el que niegan haber ordenado la evacuación forzosa del centro, sino que trabajan en colaboración con las autoridades de Al Shifa para ofrecer un corredor seguro a aquellos pacientes que quieran evacuar, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Según la ONU, al menos 2.300 pacientes, personal sanitario y desplazados por la guerra se encontraban en el hospital, un enorme complejo en el oeste de la ciudad de Gaza. Tras el ataque de ayer, se vieron escenas de desesperación para movilizar a los heridos. También personas en caravanas tratando de llegar al sur del territorio.

Niños a Abu Dhabi

El primer avión cargado de niños heridos en la ofensiva israelí contra el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza llegó ayer a Abu Dhabi para recibir tratamiento médico, como parte de la ayuda prometida por Emiratos Árabes Unidos (EAU) para socorrer a 1.000 menores de edad. El grupo, 15 personas entre los niños y sus familiares, cruzó ayer el paso de Rafah, en la frontera con Egipto, y desde allí tomaron un vuelo a Abu Dhabi, la capital de los EAU.

Algunos de los asientos del avión fueron retirados para hacer sitio a los heridos en estado más crítico, que tuvieron que tumbarse en camillas, informó el medio estadounidense Voice of America. Amr Jandieh, de 12 años, dijo que había viajado solo a los Emiratos: “Mi tío fue asesinado. Mi padre resultó herido. (...) De repente cayó un misil y perdí el conocimiento. Me desperté y me encontré en el hospital”.

Nabila Mahmoud viajó desde la Franja de Gaza con su hija Rawan, de 17 años, que sufrió una fractura de pelvis. Mahmoud dijo que su casa fue alcanzada por un misil directo y que trece miembros de su familia murieron en el acto.

En total, 1.000 niños serán evacuados por vía aérea al país del Golfo para recibir ayuda médica, consignó la agencia AFP.



Marcharon a Jerusalén por los rehenes

Miles de personas lideradas por familiares de los rehenes tomados por el movimiento islamista palestino Hamás marcharon ayer por Jerusalén para exigir a las autoridades de Israel más esfuerzos para la liberación de los retenidos desde el 7 de octubre.

El grupo salió caminando el martes desde Tel Aviv y tras recorrer 60 kilómetros llegó ayer a Jerusalén, donde se movilizaron para reclamar por la aparición de los 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos, capturados en la incursión de Hamás que desató el nuevo recrudecimiento de la violencia en la región. Las familias, que acusan al Gobierno de no facilitarles información sobre sus gestiones para lograr la liberación de los rehenes, se reunirán tras la protesta con dos miembros del gabinete de guerra, Benny Gantz y Gadi Eizenkot.





Alemania presiona a Israel por la crisis humanitaria