Se oficializó la rebaja de la tasa aeroportuaria para Puerto Iguazú

jueves 16 de noviembre de 2023 | 16:22hs.

Se oficializó la resolución que disminuye el monto de la tasa aeroportuaria del aeropuerto de Puerto Iguazú. El anunció fue hecho por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, en su cuenta de X (ex Twitter). "Anunciamos tasa diferencial para los vuelos a Puerto Iguazú", lanzó el mandatario, aclarando que se trata de "la Tasa de Uso de Aeroestación Internacional correspondiente al Aeropuerto Internacional 'Mayor Carlos Krause' de la ciudad de Puerto Iguazú en la suma de U$S 15. Actualmente la tasa es de U$S 57".

La TUA es abonada por las personas pasajeras al momento de adquisición del ticket aéreo para los vuelos comerciales regulares. Su valor es diferente según el tipo de vuelo (nacional, regional o internacional) y el aeropuerto de orígen del viaje.

La disminución de esa tasa para Puerto Iguazú es un pedido que viene realizando el gobierno de MIsiones desde el gobierno de Mauricio Macri. La promesa de avanzar con esto la había tomado en su momento la presidencia de Alberto Fernández, pero por la pandemia todo se paralizó. Luego de la reactivación de los vuelos comerciales en la pospandemia se retomó el pedido con el argumento de que esta rebaja puede ser una ayuda para que el aeropuerto de Puerto Iguazú vuelva a recibir la llegada de aerolíneas extranjeras que por ahora aterrizan en el aeropuerto de Foz do Iguazú por la conveniencia económica de quien compra los pasajes.