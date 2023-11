Donar sangre: un acto solidario

jueves 09 de noviembre de 2023 | 10:11hs.

A partir del 2004, en la Argentina, cada 9 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Se estableció por Ley N.° 25.936 para recordar la primera transfusión de sangre hecha en el país en el año 1914 realizada por el doctor Luis Agote. Su descubrimiento fue clave en la Primera Guerra Mundial y hoy, 69 años después, gracias a este método se puede seguir salvando vidas.

En ese sentido, en la provincia de Misiones, cuenta con el Banco de Sangre Central, ubicado en avenida Cabred y avenida López Torres, el cual coordina las funciones de extracción, procesamiento, análisis, almacenamiento y distribución del líquido vital a todos los hospitales públicos y algunas clínicas del territorio que a su vez cuenta con tres ubicaciones fijas para realizar la donación tanto en Posadas, Oberá como en Eldorado.

Por su parte, en América Latina, desde 2015, existe una aplicación que se considera el primer Banco de Sangre Digital, por medio de la cual se busca agilizar el proceso de convocatoria de los voluntarios.

Los beneficios de ser donante:

- Es que es un acto voluntario, solidario y se trata de un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro.

- No engorda, no adelgaza, no debilita.

Aquellas personas que deseen hacerlo, debe cumplir con algunos requisitos básicos como:

- Estar bien de salud,

- Tener entre 16 y 65 años

- Pesar más de 50 kg;

- No transitar enfermedades que se transmiten por sangre (hepatitis, mal de Chagas, etc.);

- No haber realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año;

- No haber practicado tatuajes durante el último año como tampoco perforaciones o escarificaciones cutáneas.