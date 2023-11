Israelíes hicieron un minuto de silencio por las víctimas de los ataques de Hamas

miércoles 08 de noviembre de 2023 | 9:15hs.

Millones de israelíes detuvieron este martes sus actividades para hacer un minuto de silencio en honor de las más de 1.400 personas asesinadas por el movimiento islamista palestino Hamas, al cumplirse un mes desde sus ataques en Israel, mientras que nuevos bombardeos israelíes dejaron más de 100 muertos en la Franja de Gaza, donde ya perdieron la vida más de 10.300 palestinos.

Entre lágrimas, parados en las calles, en sus trabajos o desde sus casas, los israelíes guardaron un minuto de silencio a las 11, antes de cantar el himno nacional, soltar globos y encender velas para recordar a los civiles y soldados muertos en los ataques de Hamas del 7 de octubre y pedir por la liberación de unas 240 personas que fueron tomadas de rehenes y llevadas a Gaza, entre las que hay una veintena con nacionalidad argentina.

Las banderas fueron izadas a media asta en los edificios públicos de todo el país, en medio de ceremonias en escuelas y universidades y congregaciones en plazas de Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades. Los actos para recordar a los muertos en la incursión y pedir por la liberación de los rehenes también tuvieron lugar en la capital argentina.

En la explanada de la Universidad Hebrea de Jerusalén, más de 1.000 personas, principalmente estudiantes y profesores, guardaron un minuto de silencio, rezaron y cantaron el himno nacional. "Las atrocidades han dejado una cicatriz terrible, traumas a nivel personal pero también a nivel nacional", dijo Asher Cohen, presidente de la universidad, que tiene a varios de sus graduados entre las víctimas.

"Pero hay esperanza, habrá un renacimiento", agregó, informó la agencia de noticias AFP. Varias personas dieron su testimonio, entrecortados por las lágrimas, como un maestro que mostró la foto de su hijo y su novia, asesinados por los milicianos de Hamas que se infiltraron en Israel el día de los ataques. "Creían en la paz", dijo.

También en Jerusalén, decenas de personas asistieron a una ceremonia en la Bezalel Academy of Art and Design, donde se encendieron velas. "No creo que haya una sola persona que no se vea afectada por estos horribles ataques", dijo Sharon Balaban, maestra en esta escuela de arte.

"Todo el mundo conoce a alguien que ha resultado herido, muerto o impactado", añadió.

En Jerusalén está prevista una manifestación conmemorativa y de protesta de las familias en duelo, al atardecer frente al edificio del Parlamento.

Al final del servicio, se instalará un campamento permanente frente al Parlamento liderado por las familias afligidas que exigen la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu por no haber anticipado los ataques de Hamas y un nuevo Gobierno, según los organizadores.

Hace un mes, milicianos de Hamas lanzaron un sorpresivo ataque que incluyó una inédita incursión en territorio israelí, donde mataron a cientos de personas en varias comunidades del sur, así como en una fiesta electrónica en el desierto.

En respuesta, Israel lanzó una ola de bombardeos y una operación militar terrestre en la Franja de Gaza, donde gobierna Hamas, que ya dejó más de 10.300 muertos, entre ellos más de 4.000 niños, según el último balance de hoy del Ministerio de Salud del enclave costero palestino.

La ofensiva israelí obligó a 1,1 millones de los 2,4 millones de habitantes de Gaza a dejar sus casas. Muchos se han refugiado en escuelas de la ONU, y muchos más han obedecido llamados del Ejército israelí y se han desplazado al sur del enclave.

Hamas dijo que unos 900.000 civiles siguen atrapados en el norte de la Franja de Gaza y anunció que otro grupo de 700 palestinos con pasaporte extranjero podrán salir este martes del enclave por el sur, por el paso fronterizo a Egipto.

Un vocero del Gobierno de Hamas en Gaza acusó a Israel de mentir sobre la apertura de corredores seguros para la evacuación de población hacia el sur de la Franja, que describió como "corredores de la muerte".

En Israel, el Ejército, que en medio de su ofensiva terrestre dijo que dividió en dos el territorio, dijo que hoy permitió durante cuatro horas desplazamientos de civiles palestinos desde el norte al sur, para que se alejen de la zona de combates y hostilidades más intensas.