Las aberturas presentan fuertes subas de precios

En Jardín América, en Abertura de Aluminio Alhil e hijos, su propietario Alberto Aquino, dialogó con El Territorio y detalló la situación actual de su comercio. “En estos momentos está planchado el tema de la venta, siempre hay trabajo para hacer pero estamos con lo justo”, dijo. En referencia a materiales comentó que siempre hay subas por el valor del dólar. “Al final uno no sabe, está el dólar oficial que se mantiene y se mueve el blue pero igual se cambian los precios en la materia prima”, dijo. A su vez, hizo hincapié en que hay aumentos del 10 al 12% mensual.



En el mismo rubro, Esteban Segovia, dueño de Aberturas de Aluminio Esteban, precisó que la demanda cayó prácticamente un 80% de lo que se vendía en el mismo mes del año pasado por el constante aumento de precios en los insumos y por eso le cuesta a una persona comprar hoy en día una abertura. “La gente busca precios constantemente porque todo sube, por ejemplo una puerta o ventana subió un 100% en estos dos últimos meses, por lo tanto siempre hay consultas pero buscan precios para saber dónde está más barato” sostuvo.



Incluso, Segovia remarcó que hay especulación de lo que va a suceder post elecciones. El jardinense comentó que estaba haciendo una construcción en su taller pero paró la obra porque no hay precios de referencia en los materiales como ser en chapa, cemento, entre otras cosas.



El año pasado Segovia tenía 4 cuatro personas a cargo de la mano de obra, pero debido a los incontables aumentos en los precios debió reducir y trabaja solamente con una persona con quien coordina para hacer el trabajo en el taller y las instalaciones. Además, acotó que hay empresas que no envían productos, por ende no reciben material y deben buscar constantemente para hacer las fabricaciones.



Para tener un panorama de los precios de lo que salía en noviembre del año pasado al presente mes, Segovia expuso: “De 2022 a hoy se encareció un 350%, por ejemplo el metro cuadrado de ventana terminada estaba $5.500 a $6.000 pesos y hoy sale $48.000, la puerta de enfrente costaba entre $15.000 a $16.000 pesos y hoy sale entre $140.000 a $170.000, depende de cómo desee el cliente”.

