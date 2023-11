Las refacciones de fin de año motivan el movimiento en sectores de construcción

lunes 06 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Se acerca la última etapa del año y a un mes y medio de Navidad, las familias ya comienzan a organizarse para tratar de abaratar costos. En ese sentido, muchos son los que ya arrancaron a hacer refacciones y reparaciones en las casas y patios, con el fin de dejar todo listo para la celebración de las fiestas. La búsqueda de precios, las compras anticipadas y los pagos en cuotas son algunas de las estrategias que utilizan para tratar de ganarle a la inflación.



En ese marco, los locales que comercializan materiales de construcción y aberturas, así como también las pinturerías y otros similares, comenzaron a tener más consultas y demanda. Sin embargo, la inestabilidad de los precios es determinante y muchos consumidores terminan cancelando la venta por los cambios en los valores.



Materiales

Al respecto, el gerente de Corralón Don Emilio, José Luis Gottschalk, expresó: “Hay ventas, la gente que tiene algún dinero busca resguardar su platita comprando materiales, asegurándose porque sabe que semana tras semana se van moviendo los precios para arriba”.



“Es un panorama muy incierto porque nadie sabe qué va a pasar. Sería fácil trabajar con el diario del lunes, pero al ser todo muy incierto todos tratan de resguardarse. Lo que molesta justamente es la incertidumbre, el país está comercialmente parado hasta el balotaje”, analizó en ese sentido en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



Al tiempo que consideró que “con mucha razón, la gente trata de resguardar su platita, lo que no está mal. Es lo que haría todo el mundo con su economía”.



Asimismo, manifestó que lo más complicado de comprar hoy es todo lo que tiene que ver con lo metalúrgico, principalmente hierro y chapas, pues son productos que están muy atados al dólar. Lo mismo ocurre con las aberturas.



“Les informamos a los clientes lo que nos dicen los proveedores, cuando nos avisan que va a subir algún material en los próximos días, tratamos de trasladarle la noticia a nuestros clientes habituales”, sostuvo.



“Los materiales que tenemos, vamos vendiendo. El problema llega con la reposición. Pero lo que más busca la gente es arena, grueso, piedras, cemento, cal, revoques, aberturas, tenemos y se está vendiendo”, acotó.



Mientras que añadió: “Como recomendación creo que hay que recorrer precios y al que tiene mejor precio, comprarle; porque ajustes van a haber sin dudas, estamos viviendo un panorama inflacionario alto y las empresas se tienen que resguardar también por los aumentos de sueldos”.



Es que el proceso electoral del 2023 tuvo una incidencia central en las ventas de materiales de construcción.



El responsable de una de las cadenas más grandes de Eldorado graficó: “Nosotros tuvimos un boom de ventas antes de las elecciones Paso. La inseguridad sobre lo que podría suceder con la economía hizo que quienes tenían algún poder adquisitivo compraran materiales para construir como una manera de invertir y refugiarse contra la incertidumbre. Pero después de eso las ventas volvieron a la normalidad y hoy podemos decir que están dentro de lo normal”.



“Nosotros tenemos la ventaja de un plan que permite que alguien compre material, ya sea chapa, cemento o algún artefacto sanitario y tiene hasta un año para retirarlo una vez que está pagado. Eso les facilita a los clientes el poder ir comprando las cosas a medida de sus posibilidades, y del avance de la obra, y retirar lo comprado cuando va a ser utilizado. Como los precios aumentaron mucho se hace difícil proyectar una obra”, sostuvo.



De la misma manera, desde la ferretería Orué, en la localidad de Eldorado, también dedicada a la venta de materiales de construcción, dijo que las ventas aumentaron. “Se nota un incremento, aunque no al nivel de años anteriores. Eso sucede todos los fines de año. La gente aprovecha para arreglar un baño, restaurar un muro o terminar un quincho y por eso se vende más”.



“El problema es la falta de poder adquisitivo que no permite, a veces, comprar todo lo necesario de golpe. Pero sí, aumentaron las ventas”, explicaron desde el comercio.



Expectativas

En Jardín América, Marcos Duarte, dueño de la empresa Duarte Construcción, sostuvo que hay demanda en su rubro.



“Quiénes tienen una idea de construir, ya sea para empezar o continuar una obra, se apuran porque tienen miedo de que no le alcance en un futuro lo que tienen ahorrado”, expresó el comerciante.



Además, describió que el cliente busca precios y suele elegir lo más barato en líneas generales. Cuando desean arrancar una obra o continuar, piden lista de materiales para comprar lo antes posible y no salir perdiendo, “por eso siempre recomiendo que a pesar de no construir en estos días, por lo menos tenga los materiales”.



Por otra parte, sostuvo que los materiales que adquieren los clientes depende en la calidad: si va a ser dueño del lugar para vivir o poner un comercio adquiere productos de mayor calidad; pero si va a alquilar a un tercero, sea una casa o comercio, busca algo más económico.



“Cuando es la casa del propietario, él mismo se encarga de todo, cuidan mucho la calidad de materiales y pagan el valor, pero si se construye y el fin de la obra es para alquilar, no mezquinan tanto el precio”, adujo.



Por último, se mostró entusiasmado por la demanda que hay y prevé que va a continuar con trabajo.



“En mi caso personal, concluyo una obra y arranco otra, el personal no tuve que reducir pero sí aumentar el sueldo de cada uno y al hacer el presupuesto se toma en cuenta ese detalle, como así también combustible y movilización”, manifestó.



Desde El Soberbio, en tanto, afirmaron que debido a la crecida del río Uruguay, todos los sectores se ven afectados, por lo tanto las construcciones están paradas en comparación a unos meses atrás. Sin embargo, brindaron algunos precios de referencia.



Por ejemplo, una bolsa de cemento cuesta más de 5.000 pesos, la arena por metro 7.700 pesos más el bolsón para la arena 2.000 pesos y la chapa de zinc por metro 9.000 pesos.



En tanto, construir una pileta hoy cuesta alrededor de 5 millones de pesos con la mano de obra incluida, según estimaron desde la localidad.

