Pinturerías mantienen la demanda estable

En Eldorado aún se mantienen estables las ventas. Geraldo Bloch, propietario de una pinturería de la localidad, explicó que “casi siempre a fin de año las ventas aumentan un 30, 40% porque se aprovecha para pintar las casas o algún ambiente u otro trabajo. Este año, por ahora las ventas continúan estables. La situación económica es determinante en esto, la gente privilegia otros gastos”.



“A veces nos consultan precios, pero cuando quieren comprar los precios ya cambiaron. La inestabilidad es muy grande, por eso las ventas se hacen en el momento”, acotó.



Dentro del mismo rubro, Pablo, pintor a domicilio, coincidió en que “antes en noviembre ya me empezaban a consultar si podía hacer un trabajo a fines de mes, en diciembre y en enero, y a veces tenía que dar turnos. Me llamaban y me decían ‘¿tenés tiempo para pintar mi casa en diciembre?’, por ejemplo, pero ahora no tengo ningún pedido. Me consultan de vez en cuando pero no me confirman. Veremos qué pasa después de las elecciones”.



En otra pinturería consultada en Eldorado, manifestaron: “Lo único que se está vendiendo un poco más es la pintura para piletas. Se acerca la época de calor y todos los que tienen pileta tratan de acondicionarla. El resto de las pinturas está dentro de la media mensual”.



En tanto, Rogelio se dedica a la herrería, otro de los rubros que suele incrementar su actividad en éste período, afirmó: “Tengo muchas consultas. Sobre todo de rejas para puertas y ventanas. La inseguridad hace que se refuercen las medidas de seguridad en las viviendas, sobre todo si los propietarios piensan viajar de vacaciones. Pero si lo comparo con años anteriores el trabajo es menos. Están todos como cuidando sus gastos hasta que esté más claro lo que pueda pasar con la economía”.

