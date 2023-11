La tarea de llevar en alto la representación del oro verde y su cadena productiva

miércoles 01 de noviembre de 2023 | 21:12hs.

Apóstoles se viste de anfitriona para celebrar la 45° edición de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate. Con un cronograma completo de artistas, puestos de emprendedores y patio gastronómico, el sábado por la noche se realizará la elección de la próxima soberana. En cada año de reinado, la representante electa lleva la importante tarea de promocionar el oro verde y la tierra colorada en distintos puntos del país.



“Es una enorme responsabilidad representar al producto madre de la provincia, y a los productores y tareferos detrás del mismo. Vamos a diferentes fiestas como invitadas y nuestra función principal es difundir nuestra Fiesta Nacional, promocionar nuestro producto contando sobre la historia y su proceso productivo, dando el trasfondo que tiene un paquete de yerba mate”, contó la actual reina, Mariana Moretti, en conversación con El Territorio.



A su vez, expresó sus deseos para que la próxima soberana disfrute del gran año que le va a tocar, sabiendo transmitir conocimientos y difundiendo sobre la Fiesta que crece año a año. Asimismo, deseó que genere amistades y pueda conocer muchos lugares nuevos.



En coincidencia, la ex reina y actual embajadora de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate, Florencia Barronis, destacó que “es un placer repartir por el país eso que nos moviliza y representa, contando sobre Apóstoles y Misiones”. “Al tener la experiencia del reinado, la embajadora acompaña a la reina en fiestas y eventos, pero tiene una función más protocolar. No todas las reinas son embajadoras, sino que se premia al mérito de la promoción hecha”, explicó sobre su cargo.

“Es un orgullo enorme haber sido la cuadragésimo tercera reina. Lo soñé desde chica y, en estos dos años como reina y embajadora, recorrí alrededor de 20 fiestas nacionales promocionando la nuestra”, manifestó.



Por su parte, la reina electa en 2019, Eugenia Martínez, hizo hincapié en que “lo importante es dejar nuestra huella a cada lugarcito al que vamos, a quién representamos y qué es Apóstoles”. “No hay solo mate, tenemos una variedad de cosas, como caramelo, helado y pizza de yerba mate, además de lugares turísticos, una cantidad de pequeños productores y de grandes empresas yerbateras”, señaló. En este sentido, remarcó que “el mate cierra o une una amistad. Al promocionar la yerba mate te das cuenta de la calidad de persona y de unión que tenemos acá”.



“Tuve la oportunidad de viajar algunas veces, pero después tuvimos que aprender a manejarnos desde plataformas virtuales por la pandemia. Fue difícil pero me dejó muchas enseñanzas. Volvería una y mil veces a ese momento”, dijo. Al respecto, comentó que fue un reinado distinto por ocurrir en el contexto de aislamiento social y obligatorio. “Hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, entonces hice colectas solidarias de ropa y comida para llevar a quien lo necesitaba. Cable Norte me ayudó con la publicidad y me llenó de gratitud el amor que me dio la gente”, recordó. También agradeció a sus familiares, amigos y a la gente de Apóstoles y alrededores por el acompañamiento y el cariño recibido, dando los mejores deseos a la próxima soberana.



La reina de la trigésimo tercera edición de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate, Florencia Bordakievich, coincidió en resaltar que “el mate es un símbolo de amistad, unión y valores; es un producto natural muy rico en propiedades en sus distintas formas de consumo”.



“El reinado tiene distintas actividades. No se representa solamente la belleza de la mujer, sino que lo más importante es la labor que realiza cultural y turísticamente”, subrayó. “Viajé más de 20.000 kilómetros recorriendo fiestas representando al producto madre de la tierra colorada pero también a Misiones. He conocido más de diez provincias promocionando nuestro oro verde y llevando en alto a la ciudad de Apóstoles”, resumió.



Del mismo modo, indicó que la próxima soberana deberá llevar en alto el cariño por su origen y lo que representa más allá del producto: la gente, los paisajes y la economía regional. “Vengo de una familia productora de yerba mate. Para mí, fue y es un orgullo haber podido representar a la Fiesta en distintos puntos del país. Es un año inolvidable y lleno de recuerdos el 2011”, afirmó.