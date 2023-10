martes 31 de octubre de 2023 | 14:00hs.

Motivados por las denuncias realizadas por trabajadoras del Ballet del Parque del Conocimiento de Misiones ante supuestos actos de violencia institucional, maltrato, acoso y discriminación por parte del actual Director (José María V.), y la reciente denuncia de una bailarina por ciberacoso en la que el acusado es el Director del Instituto Provincial de Danza (Gustavo E.), personas vinculadas a instituciones y organizaciones conectadas a la danza y otras ramas de la cultura, decidieron visibilizar las situaciones que estás atravesando en su ambiente laboral o de desempeño profesional. La convocatoria es en la plaza 9 de Julio de Posadas, y cerrará con un encuentro de bailarines, escuelas y ballets, a las 17.30.

Gabily Anadón, coreógrafa, bailarina y ex integrante del equipo del Parque del Conocimiento de donde -dijo- "fui echada y no de buena manera después de diez años de trabajo en negro", estuvo presente en representación de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza "que es nuestro gremio a nivel nacional".

"La idea es juntar fuerzas, representarnos y acompañarnos en las distintas dolencias que tiene nuestro sector, que es un sector históricamente precarizado", explicó y en esa línea apuntó: "Nos auto convocamos para decir basta de violencia institucional, basta de maltrato, basta de acoso, sobre todo en situaciones donde uno es víctima pero a la vez es empleado y necesita el sustento para seguir viviendo. Eso lleva a que la gente no se anime a denunciar por miedo a perder su trabajo y se perpetúa el sistema de violencia".

Anadón admitió que "estas situaciones pasan desde hace bastante tiempo, siguen pasando y hay un montón de cosas más en un montón de organismos del Estado, tanto en relación a la danza como a la cultura en general y las víctimas no se animan a denunciar. Muchos han hecho denuncias anónimas en la asociación civil en la que estamos pero no se animan a denunciar judicialmente", y valoró el coraje "de estas chicas que se animaron a hacer sus denuncias y a partir de esto poder visualizar la problemática que nosotros como agrupación la venimos viendo desde hace mucho tiempo pero no podemos hacer nada si no existen las denuncias penales".

Para la profesional en los casos mencionados "siempre hay de fondo una cuestión de género", y ejemplifica que "son todas mujeres las que están viviendo esta situación en manos de hombres". En relación con eso apuntó que "estas bailarinas (del Ballet del Parque del Conocimiento) se formaron toda su vida, ingresaron contratadas como bailarinas profesionales, llegaron a los primeros niveles y por haber hecho esa denuncia hace un año no bailan profesionalmente". Y en ese contexto lamentó que "las mujeres que denuncian siempre quedan en un lugar de exposición".

Finalmente Anadón pidió a las autoridades de todos los organismos del estado "que actúen en consecuencia, como lo hizo el ministro de Cultura, Joselo Schuap, desplazando a quien era Director del Instituto Provincial de Danza (denunciado grooming) hasta tanto se investigue y actúen las partes legales; es es protocolo que corresponde", y cuestionó a los que dirigen el Parque del Conocimiento porque "hace un año recibieron denuncias y la persona acusada siguió en el cargo como si nada pasara. Pedimos que hagan lo que tienen que hacer, tan simple como eso".