La Escuela Normal Nº 9 y Anexo Comercial Juan XXIII de Wanda recordó su 60º Aniversario con un acto

La Escuela Normal Nº 9 y Anexo Comercial Juan XXIII de la localidad de Wanda, recordó su 60º Aniversario con un acto; y este viernes continúa la conmemoración con una cena show. La cermonia tuvo lugar en el salón de actos del establecimiento educativo que comenzó a funcionar el 3 de marzo de 1963 bajo la dirección del sacerdote católico Augusto Zimny.

Presentes en la ocasión, la comunidad educativa, representantes de los establecimientos del medio, autoridades encabezadas por el Intendente Municipal Andrés Cuper, ex docentes y ex

alumnos. Las palabras alusivas estuvieron a cargo de la directora de la escuela, Estela Olivera; la ex profesora Laura Duarte de Cannovas; el ex alumno de la primera promoción Bernardo Preukschat; y el intendente Municipal Andrés Cuper, también ex alumno de la institución.

Las autoridades del establecimiento educativo hicieron entrega en la ocasión, de diplomas de reconocimiento a ex docentes y ex alumnos que pasaron por sus claustros. El cierre fue con una

teatralización de los primeros tiempos del colegio, que también es bueno decirlo, su matrícula estuvo conformada por alumnos de Wanda, Puerto Libertad y Puerto Esperanza, por ser el primero en la zona, y posteriormente el consabido Cumpleaños Feliz, coreado por todos los presentes.

La primera promoción del año 1968 tuvo cinco egresados: Isabel Ana Albert y Sara Pedrozo de Wanda; Gloria Argentina Pérez y Margarita Saldaña de Puerto Libertad; y Bernardo Preukschat de Puerto Esperanza. La gran cena show del 60º aniversario, con la actuación de Fausto Rizzani y el

esperanceño Sandro Guzmán, tendrá lugar en el salón de eventos municipal “Fitti Kruse” este viernes 27 de octubre, donde se espera mucha concurrencia para la celebración.