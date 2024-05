Todo listo para el esperado cierre de la Copa El Territorio | El Territorio

Tomás Ullon, Unai Beitia, Mario Rinaldi y Miguel Dei Castelli intentarán apoyarse en la regularidad para levantar el trofeo más codiciado del calendario misionero. Las semis y la final, mañana

sábado 25 de mayo de 2024 | 22:17hs.

Mario Rinaldi se apoya en su hándicap y la prolijidad en el recorrido para hacer historia. //Foto: Natalia Guerrero.

Mañana se conocerá al flamante campeón de la Copa El Territorio de golf, uno de los torneos más importantes del calendario misionero que carga un significado de igualdad muy especial en su espíritu competitivo. Unai Beitia, Mario Rinaldi, Miguel Dei Castelli y Tomás Ullon pelearán por coronarse e iniciar un nuevo reinado después de lo que significó la predominante dinastía De Giácomi en las últimas ediciones.

Obviamente que el Tacurú Social Club se vestirá de gala para la ocasión con sunset y torneo complementario a la par, pero sin dudas que la atención estará puesta en esta definición histórica.

La actividad se iniciará desde las 8.30, con dos semifinales de alto vuelo. En la primera se medirán Miguel Dei Castelli y Unai Beitia, dos grandes competidores del club de la Hormiga con realidades similares. De Castelli -40 años- es una de las gratas revelaciones y viene marcando su rumbo en pleno ascenso con juego discreto pero eficiente. Si bien cuenta con el apoyo de su hermano Sebastián en los palos, el posadeño sabe que se medirá con el gran favorito a llevarse el título.

"Creo que va a ser un lindo día de golf con un gran jugador como es Unai, del cual siento que voy a aprender mucho y espero hacer un buen papel", le dijo a El Territorio.

El respeto obviamente que no está de más por tratarse de un golfista con recorrido internacional. Unai -27 años- viene jugando muy bien tanto en calle como dentro del green; además todas sus decisiones son respaldadas por el sello PGA de Claudio Perita. "No me considero favorito porque los rivales que quedan tienen un hándicap alto y en este torneo otorgar golpes extras es una gran desventaja. Igualmente vengo jugando bien hace bastante así que creo que tengo chances", remarcó el integrante del clan Beitia.

"Va a ser un día largo y hay que ser muy paciente. Las condiciones estarán difíciles por el frío y el viento; todos queremos ganar y entonces tengo que evitar la ansiedad", agregó.

Paridad absoluta

En paralelo se jugará la otra semi que se presenta en la previa como la más pareja. El correntino Mario Rinaldi -36 años- espera dar el zarpazo definitivo aprovechando los golpes extras en su hándicap y la experiencia que le puede aportar un caddie como Markian Radzichowski.

"La clave estará en ser prolijo, achicar el margen de error. Tomy me dará 14 golpes por lo que no tendré extras en los hoyos par tres. Tengo que ser inteligente, tratar de mejorar mi regularidad que es lo que me está faltando en este torneo", aseveró el jugador que se metió a este tipo de instancia por primera vez tras dos años dedicados al golf.

"Las expectativas son las mejores, llegar a la final sería un sueño para toda la familia", agregó el padre de Lorenzo y esposo de Silvina.

Rinaldi chocará con Tomás Ullon, ferviente jugador de la escuelita de la Hormiga que con 23 años necesita consagrar su despegue definitivo. "Durante la clasificación no tuve mi mejor golf pero pude clasificar igual. En la semana estuvimos entrenando con mi profe Cristian Fernández (Caña) y fuimos encontrando sensaciones que me ayudaron a mejorar mi juego, volver a mi nivel", describió.

"Espero seguir con las sensaciones buenas que tengo y dar lo mejor", cerró Ullon, quien estará acompañado por otro caddie de la vieja escuela como Gabriel 'Tuky' Fernández.

La final se disputará mañana por la tarde mientras que la entrega de premios será posterior a la actividad en cancha. Se viene una jornada para el recuerdo.