El Japonés buscará remontar la serie en el templo | El Territorio

El equipo posadeño viene de sufrir una derrota ante Sarmiento en Formosa y deberá ganar esta noche, desde las 21.30, para estirar la serie de los cuartos de final de la Liga Federal

domingo 16 de junio de 2024 | 12:30hs.

El base Maxi Barrios buscará mantener la efectividad en el Jorge Yamaguchi. Foto: Guadalupe de Sousa

Esta noche Tokio se enfrentará en un decisivo partido contra Sarmiento de Formosa, por los cuartos de final de la Liga Federal de básquet.



Tras sufrir una ajustada derrota en el primer encuentro, los posadeños están obligados a ganar para estirar la serie a un tercer juego. El partido se disputará en el estadio Jorge Yamaguchi en Posadas a partir de las 21.30.



En el primer encuentro, Tokio luchó hasta el último segundo en un partido muy parejo, pero cayó por 60-57 ante Sarmiento. El equipo misionero estuvo a punto de llevarse la victoria, pero se durmió en el último segmento y el local no perdonó.



Ahora, con la serie 1-0 a favor de Sarmiento, Tokio necesita mejorar su concentración y ser más contundente en el tramo final del juego. El entrenador del equipo misionero, Agustín Ponissi, confía en que podrán revertir la situación.



“Nos lamentamos de perder el primer juego, fueron detalles que no lo supimos ajustar y en estas instancias se pagan caro. Dando vuelta esa página nos sentimos bien y ajustamos los errores que cometimos en Formosa, los chicos están mentalmente fuertes y en buenas condiciones físicas a pesar de la seguidilla de partidos que venimos teniendo”, indicó.



“Sabemos que será un partido duro, pero estamos preparados para luchar hasta el final y en nuestra casa siempre tenemos un plus con nuestra hinchada”, agregó Ponissi.



“Es un rival que conocemos, tienen jugadores que saben a lo que juegan pero nosotros estamos mentalizados en ganar y a adueñarnos del partido. Ahora son todas finales y el equipo está preparado para dar pelea y dejar todo en la cancha”, remarcó.



El japonés y el Taninero compartieron grupo en la fase regular y ya se vieron las caras en dos oportunidades antes de esta instancia, en esta edición de la Liga Federal.



En el primer partido de los cuartos, Sarmiento supo capitalizar las desconcentraciones defensivas de Tokio, aprovechando los contragolpes y los tiros de larga distancia para mantenerse en partido. El Japonés, por su parte, mostró su capacidad de recuperación en varios pasajes del juego y se mantuvo arriba en el marcador en la gran mayoría del encuentro, pero pequeños detalles marcaron la diferencia en favor del equipo formoseño.



Sarmiento cuanta con jugadores de muy buen nivel y de jerarquía, Emiliano Giménez fue el más destacado y el goleador con16 puntos en el último partido, acompañado por buenas apariciones de Maximiliano Ríos.



Para el partido de esta noche, Tokio necesitará contrarrestar las individualidades del rival y confiar en el aporte de sus jugadores más experimentados como Santiago González, Daniel Tabbia y Germán Frencia, quienes deberán aportar seguridad y liderazgo en el campo.



Además, Juan Cruz Krapp viene manteniendo un muy buen nivel, marcando 16 puntos en el primer juego en Formosa y Maximiliano Barrios el conductor del equipo oriental, serán cruciales para manejar el ataque y crear las mejores oportunidades.



Si Tokio logra ganar esta noche, la serie se definirá en un tercer y último partido, que se jugará mañana a las 21.30 también en el Jorge Yamaguchi.



Será una gran prueba para el equipo posadeño, que deberá demostrar por qué es considerado uno de los candidatos fuertes en esta competencia y mantener su localía como una fortaleza, ya que está invicto en casa.



El único representante misionero buscará sacar a relucir el básquet que lo llevó hasta los cuartos de final y mantener viva la ilusión de avanzar en la Liga Federal.



Las entradas para socios costarán 1.500 pesos, para no socios 2.000 y los menores de 12 años no pagarán.