"Sentir la pesca", una jornada divertida e inclusiva para personas con discapacidad visual | El Territorio

El concurso es organizado por el Club Leones de Madariaga y se realizó esta tarde en el Club Pirá Pytá de Posadas quienes además de prestar el espacio también brindan acompañamiento con padrinos pescadores.

sábado 25 de mayo de 2024 | 19:40hs.

Micaela Belén Gómez, una de las participantes de la tarde de pesca. //Fotos: Natalia Guerrero.

Con el foco en la inclusión de las personas con discapacidad visual, este sábado se realizó la 10º edición del campeonato "Sentir la pesca" organizado por el Club Leones del Madariaga. El torneo se realizó en el Club Pirá Pytá quienes además de ceder el espacio también brindan acompañamiento con padrinos pescadores del club desde el primer concurso, hace trece años.

En diálogo con El Territorio, la participante Micaela Belén Gomez, contó que ya había participado una vez del torneo, cuando era más chica. "Volví a participar el año pasado y este año estoy participando por segunda vez consecutiva. El torneo es una experiencia bastante linda porque los padrinos te ayudan muchísimo y son muy buena onda y sería muy lindo que para el próximo año se sumen más gente. Es una experiencia buena porque a pesar de que uno compite por un trofeo, también uno hace amigos y habla con gente que por ahí antes no conocía y siempre se lleva buenos recuerdos de los padrinos".

En una tarde nublada y fría, los participantes mostraron sus destrezas en la pesca. El primero en sacar un pez se llevaba un premio así como el que sacaba el más grande, razón por la cual se debía medir y anotar qué tipo de pez era y su tamaño antes de devolverlo al agua.

En esta línea, el presidente del Club Leones, Omar Enrique Mastroggiovanni, explicó que el concurso se realiza desde hace 13 años y esta es la edición 10º ya que en la pandemia por Covid-19 el evento no se llevó a cabo. "Esta pesca es exclusiva para personas no vivientes o de baja visión. Cuando van a pescar los acompañan pescadores del Pirá Pytá, de la Comisión Directiva de Pesca y se llama 'sentir la pesca' porque los chicos aprenden el sentido del tacto, ellos aprenden a sentir que es una línea, un anzuelo, una carnada. Cuando pescan, se les explica qué pescado es y ellos pueden tocar y sentir cómo es el pescado".

Sobre el concurso

Durante la jornada de pesca, los participantes van acumulando puntos y al concluir se entregan premios a quién sacó la primera pieza, a quién sacó el pez más grande y a la sumatoria total de la pesca, es decir, quién pescó más. En esta oportunidad se inscribieron unas 20 personas de distintas edades, aunque mayormente predomina la participación de jóvenes varones. En otras ediciones llegaron a reunir hasta 40 participantes de distintos puntos de la provincia, pero esta vez las condiciones climáticas redujeron la cifra.

"Los chicos esperan ansiosos todos los años a este torneo y lo disfrutan mucho, más los que ya han participado, que ya conocen el sistema. Y hay muchos chicos que se dedican a la pesca también. Aparte de ir al concurso, van a pescar con sus familiares o con amigos. Normalmente los más chicos que hemos tenido como participantes son de 10 o 11 años, después hay gente grande, de hasta 70 años. Había un pescador que venía de Puerto Rico, que lamentablemente falleció y ha ganado uno de los torneos con sus más de 70 años", detalló el presidente de Leones del Madariaga.

Cómo referente del club, mencionó que es muy emocionante participar de una actividad muy poco realizada con un fin inclusivo. Por su parte, Adolfo Chas, socio del Pirá Pytá y también coordinador del sorteo, añadió que cuando llega la persona no vidente o con baja visión, se le presenta a un padrino que es un pescador deportivo del club. "Es un pescador deportivo con sus elementos de pesca que acompaña al no vidente y le prepara todas las cosas. El no vidente es el que pesca y el otro le acompaña en la acción de pesca, le ayuda a encarnar, desencarnar, van a medir las piezas juntos".

Copa Challenger

En el mismo marco, estuvo en juego la Copa Challenger León Adolfo "Dippy" Salvatierra en homenaje al socio fundador del Club Leones del Madariaga que el 8 de abril de 2014 partió al club del cielo y fue el iniciador de esta actividad.

"Estamos felices de realizar este encuentro con el acompañamiento de los amigos pescadores del club Pirá Pytá y el apoyo de siempre del coordinador del evento Adolfo González Chas, quien también donó la Copa Challenger, y como Fiscal General de la actividad el Señor Víctor Bonifato", expresó Mastroggiovanni.

Cabe resaltar, que el concurso 'Sentir la Pesca' nació en el año 2011 con el objetivo de dar la posibilidad a las personas con dificultades visuales a vivir la experiencia de la pesca deportiva, sosteniendo la caña, tocando los peces y sintiendo la brisa del inmenso río Paraná.

"La misión es que sea un momento único para disfrutar de nuestro río, junto a amigos y familiares. Para nosotros es muy emocionante el estar ahí con ellos, compartiendo, es muy emocionante. Porque vos ves que disfrutan, que tienen una actividad que les gusta y el que viene por primera vez, lo vemos en un concurso y después ya vuelven las siguientes ediciones", detalló el referente del club Leones.