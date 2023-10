Romero Spinelli: “Necesitamos tener herramientas en el Congreso para seguir haciendo lo que hacemos”

jueves 19 de octubre de 2023 | 11:43hs.

El actual diputado provincial y vicegobernador electo en las elecciones del pasado 7 de mayo, Lucas Romero Spinelli, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Como siempre llevando la propuesta de Innovación Federal pidiendo el acompañamiento de los misioneros, marcando las diferencias entre los modelos de país que se vota que siempre es lo que más marca la voluntad del elector, hay que poner todas las cartas sobre la mesa y siempre respetando la voluntad de votos que cada uno tenga en el candidato a Presidente de la Nación”.

“La verdad que tenemos una excelente relación con Sergio Massa, coincidimos en muchas cosas, nos ha ayudado muchísimo en todos estos cuatro años de gestión en la provincia que estaba en la Cámara de Diputados y este año que va de ministro de Economía y tenemos muchas cosas que ya nos ha dado y otras cosas que tenemos que seguir trabajando para lo cual necesitamos más tiempo marcando las diferencias que tenemos con el gobierno nacional pero no con Sergio y por eso es que hemos unido la boleta”, dijo.

Además destacó que todos los candidatos a diputados y senadores son de la Renovación, “son propios de nuestro espacio y creemos que con Sergio vamos a mantener un modelo de país que siga dinamizando la producción, el consumo, haciendo que el puente mire para este lado y no hacia enfrente. Todos recordamos incluso también cómo era cuando el puente miraba para el otro lado y cómo es ahora con la gran cantidad de turistas que vienen a la Provincia”.

“Yo creo que los distintos candidatos han tenido sus atractivos para los distintos sectores de la sociedad, en el caso de la juventud sí le quiere votar a X candidato que le vote, lo que sí le debería decir es que me apoya a mí y apoyándome significa votar a nuestros candidatos a diputados nacionales y senadores porque realmente necesitamos tener herramientas en el Congreso Nacional para seguir haciendo todo lo que hacemos”, sostuvo.

Spinelli a su vez remarcó que no discutirá nunca con un joven su intención de voto, “porque cada uno vota a quien siente que tiene que votarle, pero eso no significa que en otra charla uno materialice las distintas posturas y los distintos modelos económicos. El modelo actual no es el modelo del ministro de Economía, sino que es el modelo del presidente actual que lo que estamos padeciendo todos los días con la inflación pero los otros modelos apuntando más al libre comercio y al liberalismo trae otro tipo que no trae ninguna garantía de congelamiento de la inflación”.

“En Misiones más que Estado Presente decimos Estado Inteligente, saber dónde meterse y cuánto recurso destinar para determinadas soluciones todo muy medido y si viene un modelo que determina dónde tiene que hacerlo, es distinto”, apuntó.

El vicegobernador electo por otra parte detalló que todos los candidatos de Innovación Federal siempre recorren las calles para conocer la realidad, “lo importante es que este domingo haya una gran cantidad de votantes, que vayan a ejercer el derecho, les pido nuevamente el apoyo a Innovación Federal y que tengamos mucha participación ciudadana, eso hace que validen a quién estamos votando y por otro lado espero que podamos sacar una gran cantidad de Senadores y Diputados Nacionales para que tanto para Hugo Passalaqua como para mí nos sea un poquito más fácil la gestión de los recursos que vienen desde Nación”.

“El objetivo va a ser tratar de que vayan todos a votar porque definimos algo muy importante que es el modelo de país y seguramente la gran mayoría de los argentinos vayan asimilando las cuestiones después de este domingo y si se presenta el escenario de balotaje técnicamente profundizaremos mucho más estos modelos de países que queremos”, finalizó.