Cayeron más de 100 milímetros de lluvia en Santo Tomé

martes 17 de octubre de 2023 | 19:18hs.

La lluvia caída hasta las 15 de este martes fue de 111 milímetros en Santo Tomé. La altura del río Uruguay en el puerto local a la misma hora fue de 11.09 metros, en bajante.

Los puertos de El Soberbio, Alba Posse y San Javier en creciente, los otros aguas abajo en bajante. La lluvia caída en el Soberbio fue de 180mm, el río creció en esa ciudad en el lapso de 5 horas 2,25 mts, un promedio de 45 cm por hora.

La represa de Foz do Chapecó evacuaba 21.245 m3/s a la misma hora, el caudal evacuado en toda la jornada fue en aumento. No se puede proyectar el momento y la altura máxima en que afectaría a nuestra ciudad hasta tanto no se conozca el pico máximo de evacuación que realice la represa.

Desde las diferentes áreas municipales se sigue de cerca la situación con el monitoreo constante.

Las familias evacuadas continúan en los dos centros asignados a tal efecto con el acompañamiento y asistencia necesaria hasta que puedan volver a sus domicilios si las condiciones así lo permiten.