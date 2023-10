Araceli González habló de su profundo amor por Fabián Mazzei

martes 17 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Hace 15 años que están juntos, con casi 10 casados: Araceli González y Fabián Mazzei son una dupla en la vida y en el trabajo. Se complementan, se apoyan y dan rienda suelta a los proyectos que cada uno tiene en carpeta, o incluso, aquellos que por alguna razón quedaron “encajonados”, según destacó la actriz y empresaria en una charla a corazón abierto en la que destacaría que “quien te acompaña es quien te impulsa, más allá de que vos tengas tus propias luces”.

“Él es un hombre que te observa y ve qué buscaste en tu vida alguna vez y lo dejaste encajonado -destacó Araceli sobre el acompañamiento que recibe por parte de Mazzei en charla con Catalina Dlugi en La Once Diez-. Entonces un día abrió un cajón y vio un proyecto de perfumes. Y yo siempre vi el futuro en los proyectos de los otros, pero no en el mío y lo encajoné. Me cuestionó por qué no lo hacía y así nació todo”. A la vez, al ser consultada sobre el vínculo sentimental con Fabián, destacó: “Creo que todos los amores son diferentes. Él me encontró en una edad en que yo había trabajado mucho mi vida, mis marcas. Yo soy sincera y siempre le digo a Fabi: ‘Yo me quiero ir primero que vos, te lo pido por favor. No lo soportaría’. Es el compañero de mi vida”.