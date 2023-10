Más desplazamientos por el hurto de $14 millones en la Ceel

jueves 12 de octubre de 2023 | 3:30hs.

Se elevan a siete la cantidad de desplazamiento efectuados en la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (Ceel) tras detectarse una maniobra de fraude por 14 millones en el sector de servicio de compra anticipada de energía eléctrica (cash power).

Tal como adelantó ayer El Territorio, tras la decisión tomada por el Ministerio de Acción Cooperativa de la Provincia, el consejo de administración de la Ceel resolvió remover a cinco personas de distintos sectores de la entidad.

La decisión se tomó tras realizarse una reunión informal, ya que no tiene ninguna validez legal o estatutaria, de un grupo de delegados con integrantes de la mesa ejecutiva, situación en la que otros consejeros del consejo de administración no estaban siquiera anoticiados.

En esa reunión los consejeros presentes escucharon los reclamos de los delegados por los permanentes desmanejos en los que se ve involucrada la Ceel y como una manera de intentar limpiar la imagen se decidió el desplazamiento de cinco empleados.

Los empleados en cuestión son Raúl Holzer, quien ocupaba la gerencia de la cooperativa y durante muchísimos años fue jefe del sector de energía; Tamara Barchuk, asesora legal que empezó a cumplir esas funciones cuando la Lista Verde asumió el completo manejo de la entidad, a fines del año pasado; Aníbal Grande, responsable del área de recursos humanos, puesto que comenzó a ocupar hace varios años bajo el influjo del consejero Walter Otazú; José Graumann, empleado de muchos años de la Ceel que casi siempre cumplió funciones en el área de tesorería y que fue trasladado a otro sector de la cooperativa; y Alejandro Guccio, que tiene la particularidad de haber sido enviado como veedor por el Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) para verificar el funcionamiento de la Ceel y al poco tiempo fue contratado como asesor.

El motivo esgrimido por la mesa ejecutiva para producir los desplazamientos fue “la falta de confianza”. Por otra parte se produjo la renuncia como consejera suplente de Laura Valiente.

Asimismo, en la reunión no se pudo precisar a cuánto ascendería el monto que no ingresó a la Ceel, porque adujeron que todavía no está determinado.

A estos cinco cambios resueltos en la noche del martes deben sumarse la desplazada vicepresidenta Aída Saucedo y por ahora el principal sospechoso de la estafa el exjefe de cajas de la Ceel, Germán Alfredo Bernal, cuya causa está caratulada como hurto y estafa por administración fraudulenta.

Hasta el momento, por lo tanto, son siete los desplazamientos concretados en la Ceel. Justamente una de las medidas dispuestas por el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la provincia fue concretar un corrimiento de cargos a fin de determinar responsabilidades.