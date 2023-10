Marcos Alfici sobre el conflicto en Israel: “nos queda rogar para que esto pase pronto y que la paz vuelva de inmediato en toda esa zona”

lunes 09 de octubre de 2023 | 12:00hs.

Más de 1000 muertos y centenares de desaparecidos es el saldo que dejó hasta el momento el ataque del grupo terrorista palestino Hamas a Israel. En esa línea la comunidad israelita en Misiones pidió por el cese al fuego y la vuelta de la paz.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Marcos Alfici, Presidente de la Comunidad Israelita de Misiones, manifestó que “son días de luto para la humanidad, cualquier caso de un hecho aberrante contra un ser humano pertenezca a la religión, raza o etnia que sea, no hace más que poner en duda la condición humana. Ver esas imágenes terribles que superan cualquier relato, demuestra que el mundo no aprendió nada de las masacres anteriores y que una persona puede ser tan inhumana; no hay calificativo para eso”, manifestó Alfici y agregó “estamos todos muy tristes, creo que no depende que sea Judío o que pertenezca a la comunidad que sea, las imágenes y son desgarradoras, hay niños, ancianos secuestrados y asesinados, la abundancia de imágenes hablan por sí sola”.

En cuanto a los misioneros que se encuentran en Israel, según contó el presidente de la Comunidad Israelita, dijo que no se tiene datos de cada una de las personas, si se sabe que a nivel general están siendo evacuados. “La historia personal de cada uno no sabemos, hay muchos misioneros viviendo ahí hace muchos años y obviamente fue movilizada todas las reservas. Israel tiene como reserva de su gran ejército a la población común, así que están todos movilizados y en algunos ya en el frente de defensa porque la guerra está declarada”, indicó.

Tanto en la provincia de Misiones como en otros puntos del país, el Gobierno Nacional anunció que inmediatamente se reforzó la seguridad, “eso se hace de inmediato por protocolo de seguridad”, dijo Alfici y añadió “ahora nos queda rogar para que esto pase pronto y que la paz vuelva de inmediato en toda esa zona”. Por otra parte, según dieron a conocer se están organizando actividades para pedir la paz en medio oriente.

“Hay plegarias en memoria de los fallecidos y estamos rogando por la paz. Estamos evaluando que hacer, pero internamente la parte religiosa nos estamos reuniendo, rogando por un pronta solución y por las almas de los fallecidos. Son momentos muy difíciles realmente, hay una cantidad de muertos nunca antes visto”, cerró.

Por otra parte, el canciller Santiago Cafiero informó hoy que hasta el momento son 235 los argentinos que se inscribieron en el registro de evacuación de Israel que el consulado argentino abrió en Tel Aviv, como producto del ataque del grupo islamista Hamas, y ratificó que los argentinos muertos en la incursión terrorista son 4 y hay otros 4 que permanecen desaparecidos.