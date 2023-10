Madre misionera en vilo por su hijo en Ejército israelí

lunes 09 de octubre de 2023 | 6:05hs.

El cruento conflicto entre Israel y Palestina mantiene en vilo a muchos argentinos que tienen familiares en la zona de conflicto. Entre esos muchos casos, desde Misiones hay preocupación por un posadeño de 22 años que está en Israel cumpliendo el servicio militar en estos momentos. En diálogo con El Territorio, la madre también posadeña expresó su preocupación y angustia al no tener contacto con su hijo en Israel. Según puntualizó, el último mensaje que recibió de él por WhatsApp fue a las 2 de la madrugada del sábado (tras el ataque) y luego los mensajes que envió no tuvieron contestación.

Incluso ayer un amigo del muchacho también se contactó con la mujer para ver si tenía alguna información. Pero la familia no tenía datos sobre su situación.

El joven estaba en el ejército de Israel desde el año pasado y la familia sabía que en algunas misiones no se permite la tenencia de celulares y por eso quedaba varios días sin escribirle. Pero en este caso hay preocupación porque los mensajes enviados el sábado figuran sin recepción alguna. Y desde ese momento no hubo una mínima respuesta. “No sé si está secuestrado, no sé si está muerto, no sé dónde está porque me llamó el otro día para decirme que se iba al frente y no sé más nada y no le llegan más los mensajes. Pasan las horas sin saber de él y me siento peor”, dijo muy afligida y pidió no publicar su nombre por temor a la situación que puede estar pasando su hijo.

La familia del joven misionero es judía y por lo tanto, hace unos años, el muchacho tuvo la posibilidad de viajar a conocer el país de sus antepasados. El paseo fue organizado por distintas organizaciones entre ellas la comunidad judía y era destinado a jóvenes que no conocían Israel. Una vez allí, el muchacho quedó maravillado con el lugar y quería quedarse a vivir.

“El viaje fue por diez días, él se fue por esos días y me dijo que quería quedarse allí porque es hermoso Israel. Como tenía el pasaje de vuelta le dije que vuelva nomás y en pandemia empezó a hacer los papeles para ir a vivir allá”, contó la mujer.

Según explicó la madre, el ejército es obligatorio en Israel para hombres y mujeres a partir de los 18 años por lo que su hijo ingresó a las fuerzas israelíes desde enero del 2022. La última vez que vino a Misiones fue en abril y planeaba volver al final de este año.

“Siempre estamos en contacto, pero ya hubo un episodio de cuatro o cinco días que no contestó, porque cuando hacen misiones le sacan los teléfonos. Esto que está pasando no ocurría desde hace muchos años y es algo horrible, es una masacre. Lo único que espero es el mensaje de él y que me diga que está bien. En mi cabeza sólo espero su llamado”, concluyó.





